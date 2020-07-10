抗疫基金｜民建聯請願　促防疫基金補助鄉村建築運輸車　

政府早前因應新冠肺炎推出第二輪「防疫抗疫基金」，包括向建造業界人士提供進一步援助，不過被指未有完全惠及業界人士。民建聯立法會議員陳恒鑌會同長洲、南丫島建造業界代表於今日（10日）下午到政府總部外請願並遞交請願信，要求抗疫防疫基金補助「鄉村建築運輸車」（VV車），發展局副局長廖振新現身請願現場接信。陳恒鑌指該種車輛是鄉郊獨有，在疫情下工程停止而無法被租用，影響生計，相信政府在資助業界租用工具時有所遺漏。業界代表亦稱先後向運輸署、發展局申請資助但未符合申請資格。 陳恒鑌表示，廖振新稱局方正積極考慮有關建議，期間短期內有決定。

陳恒鑌(中)指抗疫基金未有顧及鄉郊特色車輛，籲運輸署發展局不要再互相推托，發展局副局長廖振新(右三)到請場接信。（民建聯提供）

陳恒鑌：車輛乃鄉郊獨有 政府未有顧及

陳恒鑌指鄉郊地區如長洲、坪洲、南丫島等需用「VV車」運輸建築物品，而該種車輛是鄉郊獨有，認爲政府在考慮資助建造業界租用工具時未有顧及鄉郊特色車輛。因此，他聯同業界代表要求抗疫基金將其囊括在内。陳續指，在新冠肺炎疫情下，鄉郊地區有很多工程均被逼停止，因此這類車輛沒有工作，亦租不出去，影響業界人士生計。雖然補助不多，但可解燃眉之急，所以希望局方可以提供資助。

業界兩頭碰壁 陳恒鑌籲兩局勿「推來推去」

業界代表指運輸署早前推出防疫補助，如為貨車提供津貼等，但卻表示鄉村車不屬貨車，故此不在資助範圍内。這次抗疫基金對建造業提供資助，但業界在申請時卻被告知屬於「VV車」是車輛，因此在無計可施下需求助議員，向政府表達訴求。陳恒鑌希望不要「兩個局推來推去」，相信發展局能協助業界度過難關。