民主派初選｜本土派馮達浚獲黃國桐支持　梁晃維籲投票表態撐本土

民主派明日及後日（11及12日）舉行初選投票，本土派馮達浚將參選九龍西，他呼籲支持者明日投票，讓本土派成為主流。另外，他亦獲民主黨區議員黃國桐表態支持。 同樣自稱本土派的梁晃維表示，身為本土派參加民主派初選，是為了讓市民表態支持本土派，又指議會內不需要「又企又砌」，向政權妥協的政客，而是需要抗爭者。

民主黨成員黃國桐表態支持馮達浚而非黨友黃碧雲，馮在社交網站轉貼二人的宣傳海報。(馮達浚攝)

在九龍西派現任議員黃碧雲參選的民主黨，該黨成員黃國桐卻表態支持馮達浚。馮今早在社交網站的帖文引述黃國桐，當中提到「泛民初選，所有候選人都標榜自己是抗爭，為下一代，為法治為民主。但能身體力行的人有多少？抗爭怎會沒有承擔，沒有犧牲！在捍衛的路上，你可曾見他們的蹤影？」言談間似乎有意批評部分民主派的候選人。

馮達浚引述黃國桐指，兩人在去年區議會選舉時認識。黃國桐表示，本土年青人經已成長，不需要任何濫竽充數的所謂「代言人」，呼籲全票支持馮達浚及其團隊。黃國桐到街站聲援馮達浚, 他回應為何支持馮時只表示，認為馮達浚很值得支持。

馮達浚相信，黃國桐支持他，是因為他們對政治的看法相近，認同他過去大半年的付出，但不清楚他是否支持黨友黃碧雲。

早前，民主黨黃碧雲在初選的論壇上被多名本土派候選人質疑其表現，她之後在立法會教育事務委員會上，衝到主席台前與委員會主席葉劉淑儀理論，被葉劉質疑是「交戲畀啲勇武派」。

馮達浚指初選可令本土派成為主流

馮達浚晚上在旺角擺街站宣傳，民間集會團隊發言人劉頴匡、港島彭卓棋等十多名本土派區議員到場聲援。馮達浚指，初選是為了令本土派成為主流，又指即使真的做到35＋，亦不代表政權會讓超過35名民主派議員當選。同一團隊的李軒朗指，他們除了講理念，亦要深耕細作的連結工作。

有意參選新界東的劉頴匡指，明日投票愈被反對，他們愈要做，強調初選、民調一直都沒有問題，但今次有35＋則明顯被打壓，呼籲市民一定要參與。參選香港島的彭卓棋表示，抗爭本土陣營愈大，政權的打壓亦愈大，所以他們要支持所有本土派加入議會。

屯門區議員李家偉指，區議會已讓大家知道主流民意是甚麼，是本土派還是民主派，呼籲大家利用初選，讓港人知道本土派是主流。

本土派參選新界東的鄒家城在旺角西洋菜南街擺街站。(周禮希攝)

梁晃維稱議會不需要會妥協的政客

本土派參選新界東的鄒家城、新界西張可森及九龍西梁晃維亦在旺角西洋菜南街舉行街站，現場約百餘人圍觀。

梁晃維指，初選並非屬於傳統泛民及發起初選的戴耀廷，而是屬於每一個香港人，是香港人選擇抗爭路線的表態。他指，議會不需要妥協的政客，而是需要在議會內外都與政權抗爭到底的人。他最後叫口號「民族自強，唯一出路」。

鄒家城表示，作為本土派仍要參加民主派初選有3個原因：要利用初選平台宣揚其政治理念；不能再讓傳統泛民主導話語權；贏出的人得到人民授權，能建立「人民議會」及相關架構。他又指，日後可能有很多宣傳字眼都因國安法不能再用，但他們不能再退縮，強調市民明日及後日要出來投票。

張可森自稱抗爭派，他指自己是被時代推着走才從政，強調香港人愈被打壓，愈要繼續。他指，香港是大家唯一的家，香港人未來要繼續相信自己。