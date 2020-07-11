民主派初選｜警昨晚搜民研辦公室　初選延中午12時開始

民主派今明兩日舉行立法會選舉初選投票，警方昨(10日)晚上持搜查令，到協助研發投票系統的香港民意研究中心，位於黃竹坑南匯廣場辦公室，指控有人涉及不誠實使用電腦，暫時沒有人被捕。 民主動力其後在社交網站表示，鑑於香港民意研究所團隊昨晚（10日）被警方突然到研究所進行調查以致打亂工作日程，為以防萬一，技術團隊因系統安全考慮，正為系統重設加密匙。因此，7月11日所有服務站的開放時間須延後至中午12時正。

民主動力表示，警方於7月10日晚，進入香港民意研究所對其電腦系統進行調查，導致民主派初選的最後階段準備工作被延誤。重申初選所使用的是另一獨立電腦系統，警方的調查並不會影響於7月11日至7月12日進行的民主派初選。鑑於香港民意研究所團隊的工作日程被打亂，為以防萬一，技術團隊因系統安全考慮，正為系統重設加密匙。因此，7月11日所有服務站的開放時間須延後至中午12時正。

投票系統亦有所改動，Android 使用者將不能使用手機應用程式投票，投票方式將採用投票網頁進行投票。而 iOS 使用者則不受影響，依舊採用投票網頁進行投票。民主動力對做成的不便，向市民致歉，冀所有投票的市民，能多多包容及忍耐。



香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指警方昨晚（１０日）到場調查是否有人洩露個人資料，或者是否有黑客入侵，他相信今日（１１日）的初選能如期舉行。

及後，民主動力深宵在社交網站表示，鑑於香港民意研究所團隊的工作日程被打亂，技術團隊因系統安全考慮，正為系統重設加密匙。因此，7月11日所有服務站的開放時間須延後至中午12時正。