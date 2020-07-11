民主派初選｜法律原因無法驗證身份　衞生服務界結果只供參考

民主派今明兩日（11、12日）舉行立法會選舉初選，除了地區直選和超級區議會之外，衞生服務界亦有投票，然而衞生服務界因技術原因，投票結果只供參考。 衞生服務界參選人余慧明表示，雖然結果只作參考，但亦希望各候選人尊重選舉結果。初選發起人之一戴耀廷表示，衞生服務界的選民需要在指定服務站投票，而這些服務站同時可以為各區地區直選投票。

民主動力早前表示，因法律原因，不能採用選民資料去驗證投票人士是否衞生服務界選民，因此今次該界別初選結果只供參考。

余慧明在社交網站透露，戴耀廷及4位候選人經過商討後，得出4個方案，但最終無法取得共識採取哪個方法。

她表示明白大會面對的困難，同時希望亦相信各候選人會尊重初選結果，以達至舉辦初選的初衷。

余慧明表示，希望亦相信各候選人會尊重初選結果。（余慧明facebook）

候選人李國麟對於未能解決技術問題表示深感遺憾，認為有負參選者及選民的期望。

候選人袁偉傑則表示尊重戴耀廷決定，認為無論是否有約束力，初選都是體現香港人爭取改變、追求理想的一次重要投票。

候選人劉凱文則暫未有評論。

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戴耀廷：衞生服務界專屬票站 可投地區直選選票

戴耀廷亦表示，衞生服務界選民需要去特定服務站投票，而這些服務站是可以投下各區的直選票，因此不用分開在普通服務站及指定服務站投票。

三個特定服務站為香港薄扶林香港大學學生會大樓地下，蒲崗村道89號地下禮堂，彌敦道229號周生生大廈503室。