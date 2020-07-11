民主派初選｜票站開放改動令市民撲空　胡志偉：打壓令市民更踴躍

今日（11日）民主派初選票站的開放時間，於凌晨突由上午10時更改至中午12時。隸屬九龍西選區的黃埔票站外，有不知情的市民到場，被票站職員告知開放時間已更改，惟由於票站明日仍然開放，對投票的影響不大。 警方昨晚（10日）到協助研發投票系統的香港民意研究中心，指控有人涉及不誠實使用電腦，並取走全部電腦，民主動力宣布技術團隊鑑於系統安全考慮，正為系統重設加密匙，因此所有服務站的開放時間須要延後。 民主黨主席、九東參選人胡志偉認為，不會對選舉工作安排帶來很大影響，又指投票反映選民的自由意志，相信在中央對港實施全面管治權下，市民會更踴躍投票，表達政府扼殺及打壓自由的荒謬。

7名參選人於票站外拉票。(翟睿敏攝)

民主黨7名參選人上午11時許到黃埔服務站外拉票，初選對政府乃理中共帶來威脅，以不同方法製造白色恐怖，先有官員打開口牌，後有警員取走研究中心電腦。胡志偉批評，投票是最和平及理性的表達意願方法，目的是為了民主派協調出最好的參選隊伍，從任何角度都覺不到有違法規，斥責政府製造寒蟬效應。

就民主黨選舉委員會成員單仲偕、李永達昨日去信戴耀廷，表示投票系統有多項嚴重漏洞，包括投票者無法知悉是否被冒認身分重複投票等。對於被批評於選前才提出，是為了日後否定結果，胡志偉否認指控，認為任何參選隊伍發現漏洞均有責任提醒協調方，但會尊重協調方的最終決定。他又重申，民主黨會兌現承諾，並強調不是以黨派目的作為基線，而是為香港的集體利益而戰，找到最好的隊伍成就35+，迫政府回應五大訴求。

張崑陽呼籲市民向國際表態

九西參選人張崑陽早於10時許便在票站外拉票，他表示今早仍有不少市民到票站查詢，反映有心的人依然會投票，香港人仍未死心，會堅持到底。張崑陽呼籲市民「行得正企得正」，要站出來向國際表態，無懼白色恐怖，更承諾「有咩事就拉我地（參選人）先，會保護市民」。

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在同一票站外的九西參選人劉偉聰指，昨晚警方的行動反而是激勵更多人對抗打壓；對於政制及事務局局長曾國衞指控初選可憑違反國安法，劉偉聰直言甚麼事都有可能，「林鄭倒台都有可能，係犯法就直接檢控」。

有市民今早到票站投票撲空，不過市民黎先生表示不大影響，晚上或明日可再來投票。