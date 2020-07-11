民主派初選｜大埔、太子票站排長龍　戴耀廷：期望有50萬人投票

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派35+初選，今、明兩日（11至12日）舉行初選投票，全港逾250多個由區議員辦事處及黃店等地方化為服務站，供市民投票。 戴耀廷今早表示，有信心各區投票人數會達到目標17萬人，即大約是上屆立法會民主派選民的一成。民主動力及後在社交網站表示，由今日中午12時開始截至傍晚6時01分，全港所有服務站共有137,806位市民參與電子投票。戴耀廷說，以現時走勢，期望明日結束前有50萬人投票。 多區票站今日都大排長龍，其中在新界東大埔中心票站外，下午的人龍一度長達300米，高峰時約有500人排隊。而在太子的「基隆茶餐廳」，今日暫停營業借出整間餐廳作服務站，人龍一度排到4個舖位以外，有市民在烈日下排了近1小時才能投票。

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大埔中心整日人龍不散 有市民改明日投票

負責在大埔中心外協助市民投票的大埔區議員區鎮樺表示，今早未開票站時已大排長龍，本身亦大打蛇餅，及後因限聚令關係，工作人員都要隔開市民排隊。區鎮樺說，對初選投票率非常樂觀，整日人龍都未消散，他提到，有市民反映今日太熱，未熟悉投票程序，決定明日早上再到場投票。

區鎮樺又說，早上有警員到場了解，希望票站不要觸犯限聚令。他表示，自己開頭有擔心會否因國安法立法後而嚇怕市民不敢出來投票，但及後明白是過分擔心，因為票站整日都大排長龍，又認為警方昨晚搜查香港民意研究所辦公室的行動，只會激發更多市民出來投票。

劉穎匡：選情審慎樂觀 呼籲市民一定要投票

新界東候選人劉穎匡傍晚在太和擺設街站拉票，他表示，希望有數十萬選民站出來投票，告訴國際社會香港市民在國安法下是不會害怕。他又批評，警方昨晚的行動只是一個藉口，真正目的是要製造恐慌給香港市民，令大家覺得初選是違法。

被問到自己的優勢，劉穎匡說，「口講無憑，不如身體力行」，他是以行動證明自己的理念，若市民在過去一年有參與由他們舉辦的集會遊行，就會見證到他們如何用行動實踐理念。至於選情評估，劉穎匡形容是審慎樂觀，並再次呼籲市民一定要出來投票。

市民：希望議員在議會內能抗爭 香港人不應放棄

年約30歲的葉小姐表示，在大埔中心票站外排了隊約45分鐘，認為安排大致暢順。她說，今天站出來是希望讓國際知道香港人未放棄，並希望自己選擇的議員可以在議會內進行議會抗爭，達至議會內外同步合作。葉小姐認為，現時民主派在立法會內略嫌保守，「可以再進取一點」。被問到會否擔心初選投票有法律風險，葉小姐強調，自己雖有少許害怕，但認為香港人不應放棄。

18歲的「首投族」何先生說，自己排了約10多分鐘，今次投票是覺得自己要盡責任支持，希望民主派能做到35+，又說會選擇比較年輕的候選人，認為議會應該有更多新血。

區議員：投票結果比預期好 警方昨晚行動反成助攻

油尖旺區議員李國權今日在基隆茶餐廳外協助市民使用投票系統。他表示，票站運作大致暢順，估計今日共處理了300、400人的投票，人龍亦未至於影響到街坊，暫時未有警員巡查或受到滋擾。

被問到昨日警方的行動是否一種警示，李國權坦言一定存在影響，社會對國安法的底線仍在摸索之中。但他又稱，香港人十分堅定，起初對於初選的討論不太熱烈亦感到擔心，今日的結果比預期好，同意警方行動反成助攻，市民透過投票就參與政治的自由作表態。