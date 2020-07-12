【民主派初選】公民黨告急　遇本土派義工狙擊　陳淑莊發火還擊

民主派立法會初選第二日，距離晚上九時結束投票僅餘七小時，代表公民黨出戰超區的東區區議員李予信，以及出戰港島直選的東區區議員鄭達鴻宣布選情告急。 公民黨黨魁楊岳橋和主席梁家傑等在大埔廣場外行人路見記者時，遇到本土派鄒家成數名義工狙擊，包括批評公民黨支持民主回歸、「公民黨賣香港」等。楊岳橋即場激動大聲反駁，與鄒家成義工一度叠聲互批。在場的陳淑莊更大怒駁斥：「公民黨2006年先創黨，點樣支持民主回歸呀！」公民黨兩名女義工因被狙擊而激動落淚，要由楊岳橋、李予信安慰。

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代表公民黨出戰超區的東區區議員李予信，以及出戰港島直選的東區區議員鄭達鴻宣布選情告急。黨主席梁家傑表示，現時距離投票完結只有約七小時，指李予信和鄭達鴻選票頗為緊張，因此告急。至於黨魁楊岳橋會否告急，楊說沒有補充。

楊岳橋、李予信等人在大埔廣場外見記者期間，遇上本土派鄒家成數名義工狙擊，包括批評公民黨支持民主回歸、斥楊岳橋去屆補選時稱「Over my dead body」，為何現在卻「生勾勾企喺度」，以及「公民黨賣香港」。

陳淑莊聞對方斥他們支持「民主回歸」後大怒，反駁：「公民黨2006年先創黨，點樣支持民主回歸呀！」陳淑莊叫鄒的義工要做功課，須知何謂民主回歸、何人支持民主回歸，以及「他們的假想敵」公民黨何時成立。

楊岳橋亦罕見動火，反駁「公民黨賣香港」的指控，楊指「內會戰役」是由公民黨打出，公民黨議員在內會發言次數最多，郭榮鏗亦因此被港澳辦和中聯辦點名狙擊，反問「公民黨點樣賣香港」，又指公民黨是無畏無懼。

其後楊岳橋被問到對被狙擊有何看法，他指任何人在選舉也有自由選擇如何表達自己的理念，又指民主派初選是向支持者展現何人最有能力和資格代表民主派挑戰保皇派，他不評論他人的言論和批評，但公民黨已清晰交代立場，並交由香港人以選票作出選擇。