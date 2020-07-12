民主派初選｜鄺俊宇議辦大排長龍　七旬翁：不信初選違反國安法

立法會選舉九月舉行，民主派昨日起一連兩日進行初選，截至昨晚已有逾20萬人投票。其中位於天水圍天瑞邨鄺俊宇議員辦事處的票站昨日出現「打蛇餅」情況，今早仍然大排長龍，逾100名市民排隊投票。 71歲的蘇伯伯表示，今日才得悉此處有票站，故前來投票，他稱投票是履行公民責任，希望選出的代表可為市民表達所想的事，同時反對國安法。 對於政制及內地事務局局長曾國衛稱初選或違反國安法，蘇伯伯直言「如果呢個投票都犯法既話，我哋住喺香港都無可能㗎啦」。

大批市民早上已經排隊等待投票，林小姐表示，約等候半小時才投票，但認為是值得，強調岀來投票因「香港不再是以前的香港」。

朱先生一家三口早上到票站投票，他稱希望岀來表態出一份力，同時為了下一代，相信初選不會違反國安法。朱生又指，希望選一個做實事，真正了解基層和中層家庭的人士進入議會。

數名軍裝警員前往票站外巡邏並與票站工作人員溝通。元朗區議員吳玉英指，警方向他們表示排隊人流超過50人，建議他們作好分流措施的安排。（羅家晴攝）

警方到場稱人數超50人 籲作好分流措施

約中午十二時，數名軍裝警員前往票站外巡邏並與票站工作人員溝通。元朗區議員吳玉英指，警方向他們表示排隊人流超過50人，建議他們作好分流措施的安排。她又指，會盡量加快投票流程，並且叫居民排隊時作合適距離。

票站設防疫措施 進入前需消毒雙手

元朗區議員伍軒宏表示，昨日近2600名市民在票站投票，預計今日人數會增加。他又指，票站以派籌分式分流，希望能有更高的投票率。

伍軒宏強調，票站設有防疫措施，包括進入票站前要用洗手液及戴口罩，同時呼籲排隊市民保持一定距離。