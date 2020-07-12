民主派初選｜截至1時電子票近32萬　實體票點算需時或周二有結果

民主派「35+」初選今日（12日）踏入第二天，投票於今晚9時截止。民主動力召集人趙家賢表示，截至今日下午1時，累積電子投票共318,184張。 紙張實體票方面，有份負責協調初選的立法會前議員區諾軒表示，昨日﹙11日﹚已收到約1萬張，估計投票結束時，或收到逾2萬張，屆時需花更多時間點票，初選結果可能需延至周二﹙14日﹚方能公布。

區諾軒（左二）表示，現時投票人數已多原訂目標的一倍，認受性相當高，如最終投票人數達44萬人，即有全港選民人數的一成。（黃偉倫攝）

冀投票人數突破50萬

區諾軒表示，現時投票人數已多原訂目標的一倍，認受性相當高，如最終投票人數達44萬人，即有全港選民人數的一成。對於是否有信心投票人數可突破50萬，他表示心存樂觀和盼望，｢呢個目標不是夢｣，感謝市民在《港區國安法》下仍投票。不過趙家賢亦承認，今早投票人數增長較慢，相信可能不少市民早上到教會，或有家庭活動，希望下午人數會回升。

區諾軒指，至今收到約一萬張實體紙張票，估計選舉結束後，或收到約2萬張。他形容，點選2萬張票，對非官方組織而言是「龐大工程」，即使在區議會選舉中，單一選區亦可能只有5,000票。他續稱，明天或需花全日時間點票，或需周二才能公布初選結果。

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不會先公布電子票結果

至於會否考慮先公布電子選票結果？趙家賢表示，紙張實體票亦是初選一部分，不可率先公布電子結果。區諾軒補充，可能會有選民同時經電子及紙張重覆投票，需時處理相關選票。趙家賢又指，現時未知哪一區的投票人數較多，投票內容經加密，現時只會顯示人數，待開票方可知悉。

選舉投訴方面，趙家賢表示，暫時大約收到10多宗，當中部分涉及宣傳，例如將宣傳品擺放在禁止拉票區。他又稱，今早有部分票站的系統由於需要更新，故延遲開啟，他就此事致歉。