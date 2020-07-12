民主派初選｜現漏洞允重複投票　區諾軒致歉重申僅承認首票

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派35+初選，今日（12日）進行第二日投票，今晚9時截止。然而，有市民發現投票應用程序存在漏洞，出現允許重複投票及投錯票的情況。 有份協調活動的立法會前議員區諾軒在Facebook表示，在衡量制度公正、以及經過與涉事人士商討，重申選民的投票只有第一票才是認受意向，未有後補投票的安排，呼籲市民在餘下時間踴躍投票，彌補說明不足造成的誤會。

民主派今日舉行初選的次日投票。（資料圖片）

民主派初選昨日起一連兩天舉行，但有市民發現，投票應用程式有漏洞，有人成功兩次投票，亦有人錯誤揀選功能界別，以致無法投票給區議會（二）候選人。區諾軒今日在Facebook表示，留意競選團隊之間就重複投票問題引起爭論，承認自身有傳訊不善的責任，並就事件致歉。

民主派初選今日舉行，不少投票站出現人龍。（鄭子峰攝）

區指，投票程式規定所有投票只會承認首次投票的意向。換言之，即使在投票程式錯誤揀選功能界別，以致無法投票給區議會（二）候選人，都不能透過後補投票變更，「在昨日開始投票後不久，民主黨有職員曾向我查詢後補的可能性，由於投票過程正在進行，我曾回覆可考慮先透過紙本再次投票，即使重複投票不承認，當時又逐漸有答錯問題投不到票的關注， 只能回答一個善用投票機會以待處置的答案。」

區諾軒指大會昨日一直研究處理這些選票的方法，但由於未開票，處理存在局限。就是否該允許投錯票人士後補投票，他認為技術上雖然可以調整，但會影響公正性，「……選舉投票制度的公正性，是建立在一致性（consistency）上。我明白程式上有關區議會第二界別選民的問題有含糊的地方，以致有一定選民誤會意思無法投票，但若在投票過程，更改重複投票的認證先後，會更根本影響選舉過程更根本的公正性。」

區諾軒指，在衡量制度公正、以及經過與涉事人士商討，重申選民的投票只有第一票才是認受意向，呼籲市民積極投票「我再次向昨日所有受影響的選民、競選團隊、票站職員及義工鄭重致歉。我為溝通造成的誤會致歉，希望不同團隊能夠接納，無法補償區議會二投票的情況確是遺憾，我只好呼籲更多市民在餘下時間投票，讓越多市民投票，彌補說明不足所造成的誤會。」