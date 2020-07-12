民主派初選｜黨友黃國桐支持本土馮達浚 　黃碧雲：黨內將處理

民主派初選正在進行，民主黨立法會議員黃碧雲宣布選情告急，她今日（12日）下午與黨主席胡志偉、涂謹申在深水埗元州廣場外見記者。黃碧雲表示，民主黨希望民主派在九龍西贏下4席，為市民提供廣闊政治光譜的選擇。 對於民主黨成員黃國桐日前為同區參選的本土派馮達浚站台，她回應稱民主黨稍後會處理。

對於有本土派候選人批評她，黃碧雲回應指，每個候選人都有其政見，不認為批評反映民主黨的情況。（甄以恆攝）

岑敖輝批屬「妥協派」 黃碧雲：勿互挖瘡疤

「超區」參選人岑敖輝今早為出戰九龍西的張崑陽拉票，席間批評黃碧雲是「妥協派」、「又傾又砌」，表示要「踢走黃碧雲」，認為她不適合留在議會戰線。

黃碧雲回應指，不認為有關批評反映民主黨情況，強調民主黨在反修例運動中立場堅定、反對惡法，希望支持者不要再互挖瘡疤，保持和平，又指民主黨罵不還口，不代表對方的批評是事實。她表示，民主派現在已沒有分裂條件，不希望再見到初選時民主陣營再出現謾罵。

對於民主黨區議員黃國桐為馮達俊站台，黃碧雲表示，希望大家明白每次選舉均會出現例外情況，強調九龍西16位民主黨區議員均支持民主黨，希望稍後由民主黨會處理事件。

至於有本土派參選人稱進入議會後，會「夾住佢哋（民主黨）投票」，涂謹申回應指，能「夾住」民主黨投票的只能是香港人，因為立法會議員是民意代表，沒有其他人、政權、政黨等可以強逼民主黨投票。

民主黨黃碧雲宣布告急。（張浩維攝）

回應民調落後 黃碧雲：出現重複投票

至於自己在民意調查中落後，黃碧雲認為首先有民調出現假帳號、重複投票、「一人投4票」的現象。而初選是1人1票，相信現實情況會不同。第二是年輕人在網上較活躍，網絡世界和現實世界會有差距。胡志偉補充，所有民調都有需要參考，而民主黨的行動對比以前已有很大改變，必須以抗爭方式回應中央對高度自治的壓縮。