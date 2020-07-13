下屆立法會議員薪津凍結　胡志偉質疑限制資源　累及議助

政府上周表示，行政長官會同行政會議決定第七屆立法會議員的薪津安排將沿用今屆安排，亦即每名議員每月薪金維持10萬1千元。立法會今日（13日）召開議員酬金及工作開支償還款額小組委員會會議，政府解釋，不依從獨立委員會的建議，主要基於經濟下滑、勞工市場困難等的大環境。 不過，席間跨黨派議員質疑政府否決委員會的建議，會一併否定其他改革建議，例如將薪酬調整的基準由丙類消費物價指數，改為計算議員實際開支的加權指數的建議。民主黨主席胡志偉進一步質疑，現時立法會選區人口愈來愈多，議員服務市民的資源已漸見不足，批評政府凍結薪津，是想限制議員的工作資源，讓立法會只能做政府應聲蟲。

梁悅賢解釋政府的決定。（立法會直播截圖）

行政署長梁悅賢解釋，行政長官會同行政會議考慮全盤因素，總體上認同獨立委員會的工作，但面對經濟下滑、勞工市場困難，公務員都面對凍薪、行政長官連同問責團隊也帶頭捐出薪金並減薪，香港亦15年來首錄赤字，本年度赤字更可能多達二千多億元，因此不適合實施委員會的建議，但會作為日後參考。

不過，跨黨派議員包括教育界葉建源、經民聯盧偉國，以及委員會主席、民建聯黃定光都質疑，原先獨立委員會也建議將調整議員薪酬的基準，由由丙類消費物價指數，改為計算職員開支（佔七成比重）、辦公室地方開支（佔一成）、其他工作開支（佔兩成）的加權指數。政府今次一併否決建議，變相令一項長遠的改革停滯不前。其中葉建源指，議員助理的薪酬長期被壓抑，應透過機制改善。

胡志偉指，政府的說法是假設未來4年香港的經濟狀況會全線向下，但他認為議員現時支援人力本身已不足，租用商業單位辦事處使費本身已很大，加上選區人口愈來愈多，動軏百多萬甚至二百萬人口，議員服務的覆蓋面也增大，人力非常不足。他指，不調整議員的薪酬屬可以理解，但不明白為何要累及助理。

他又質疑，政府希望限制立法會議員的資源，令其工作空間收窄，只能做政府的應聲蟲，是「同成個社會開戰」，但揚言政府的行為不會成功。