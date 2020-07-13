民主派初選〡電子點票結果提早洩露　民研：不排除電郵系統被駭

民主派初選前日（11日）和昨日（12日）舉行，負責點票工作的香港民意研究所及負責初選的民主動力傍晚表示，預料明日（14日）中午才完成點票，初選結果有待安排。不過晚上時份，民主動力突宣布在晚上八時召開記者會，公布民主派初選情況。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華在記者會上指，今晚召開記者會是預料之外，但由於有傳媒發布了電子點票數據，又指該數據雖然不完全，但與電子點票的結果大致吻合，為減少混亂及引起不必要揣測，決定提早公布電子點票結果。 對於點票結果被洩露，鍾劍華估計有三個可能性，包括知情人士洩露、黑客駭入民研員工的電腦系統、整個點票過程遭某種形式監察，他強調必定會研究資料洩密的原因。

對於資料被外洩，鍾劍華認為主辦方電腦可能曾被黑客入侵，亦不排除國安法之下，其系統已被授權監察。（歐嘉樂攝）

僅約10人可接觸數據 強調不會有個人身份數據外洩

鍾劍華其後再為點票結果提前洩露致歉，重申必定會徹查事件，他認為主辦方電腦可能曾被黑客入侵，亦不排除國安法之下，其系統已被授權監察。

他又指，電子點票過程中可以接觸到數據的人士約有10個，期間只能看到選民的部份資料數據，例如簽發身分證日期、出生日期，僅足以提供線索去鑒定是否有資料吻合的人重複投票，他保證點票過程中不會有涉及個人身份的數據可以外洩，例如身分證號碼或住址。在點票過程完成後，有關數據亦會被銷毁。

對於有媒體事前取得電子點票結果並對外報道， 區諾軒稱不能接受。他解釋，電子票數據需要與實體票再作契合，當中可能出現重複投票的情況，故名次可能會再調整。區斥責，發佈這些數據，絕對不是站在民主運動一方的行為，可能會破壞初選的公信力。