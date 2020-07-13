民主派初選結果出爐　黃碧雲、長毛瀕出局邊緣　黃之鋒九東排首

民主派立法會初選昨日結束，電子及實體票站合共逾61萬人投票，初選協調人戴耀廷、區諾軒及民主動力召集人趙家賢，今晚8時15分舉行記者會，公布電子票投票結果。 其中在九龍西選區，一直被受批評的民主黨黃碧雲排第7，僅得3,765票，與排第4位的馮達浚相距逾3,700票。不過，各區協調形式不同，其中九龍西採取「初選兼棄選雙軌制」，黃碧雲可謂瀕臨出局。

戴耀廷、區諾軒公布初選電子票結果。（曾梓洋攝）

【20:32】民研副總監鍾劍華表示，在電子點票過程中，找到一千多個重覆投票的個案。鍾劍華指，傍晚有報章將部分數據公布，他指數據並不完全，但與昨晚的盤點結果比較吻合，為免減少混亂，引起不必要揣測，決定提早公布電子點票的結果。

鍾劍華稱，會研究造成資料洩露的原因，他強調處理資料非常嚴密，對於資訊流出有三個可能性：一是有機會是有知情人士洩露；二是有黑客進入員工的電腦系統；三是在點票過程被人用某種形式監察。

【香港島】票數：88688

民主派在港島的目標，是於6席之中取得4席。港島區的初選並無約束力，採取「初選加棄選」雙軌制，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選，具體參選席數待定。

1. 民主黨許智峯 27,357

2. 南區區議員袁嘉蔚 19,629

3. 中西區區議員梁晃維 14,061

4. 公民黨鄭達鴻 10,889

5. 東區區議員徐子見 7,800

6. 灣仔區議會主席楊雪盈 5,571

7. 南區區議員彭卓棋 2,841

現場所見，港島區實體票多投民主黨許智峯。（歐嘉樂攝）

【九龍西】票數：75,871

民主派在九龍西，同樣是於6席中取得4席。與港島一樣，九龍西初選並無約束力，為初選兼棄選雙軌制，得出初選結果後，會再行協調參選席數。

1. 社民連岑子杰 24,144

2. 張崑陽 16,320

3. 香港本土毛孟靜 8,801

4. 馮達浚 7,493

5. 民協何啟明 6,933

6. 深水埗區議員劉偉聰 5,967

7. 民主黨黃碧雲 3,765

8. 劉澤鋒 1,358

9. Jeffrey Andrews 1,090

鍾庭耀。（曾梓洋攝）

【九龍東】票數：87,646

九龍東5席之中，民主派希望取得3席。按照早前協調結果，九龍東初選排首5名的候選人亦可參與正式選舉。候選人入閘後，會按照選舉前最後一個民調結果，排名度較低的2位候選人宣布棄選。

1. 黃之鋒 30,047

2. 公民黨譚文豪 22,061

3. 觀塘區議員李嘉達 14,847

4. 人民力量譚得志 10,304

5. 民主黨胡志偉 9,432

6. 民協施德來 955

民主黨黃碧雲在初選宣布告急。（資料圖片／張浩維攝）

【新界東】票數：159,120

新界東初選結果亦具約束力，共7隊出線參與正式選舉。不過對於第7隊是作為後備隊伍，還是直接爭取第7席，目前仍有變數。

1. 何桂藍 26,256

2. 劉穎匡 26,216

3. 公民黨楊岳橋 24,303

4. 人民力量陳志全 16,566

5. 本土派鄒家成 16,508

6. 民主黨林卓廷 14,012

7. 新同盟范國威 9,764

8. 呂智恆9,590

9. 社民連梁國雄 8944

10. 林景楠 5,239

11. 區政聯盟柯耀林 1,436

12. 李芝融 286

參選新界東的何桂藍（中），獲佔中發起人陳健民（右）支持。（盧翊銘攝）

【新界西】票數：171,855

新界西候選人早前達成具約束力共識，並已簽署「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」，初選後派6隊最終出線。

1. 朱凱廸 48,479

2. 屯門區議員張可森 34,958

3. 黃子悦 22,337

4. 元朗區議員伍建偉 20,249

5. 民主黨尹兆堅 17,828

6. 公民黨郭家麒 12,827

7. 工黨吳敏兒 10,446

8. 新同盟譚凱邦 4,731

參選超區的岑敖暉與新西的黃子悅拉票。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【超級區議會】票數：509,701

共有5隊出選，最終4隊出線。

1. 民主黨鄺俊宇 258,575

2. 荃灣區議員岑敖暉 124,659

3. 元朗區議員王百羽 70,611

4. 民主黨涂謹申 45,596

5. 公民黨李予信 10,260

【衞生服務界】票數：2,856

1. 余慧明 2,165

2. 劉凱文 457

3. 李國麟 186

4. 袁偉傑 48

由於法律原因無法驗證選民身份，衞生服務界初選結果只供參考。

許智峯（中）、鄺俊宇（右）在街站做直播拉票。（資料圖片）

為點票結果提前泄露致歉

鍾劍華在記者會上表示，收到消息指港島區實體票已經在晚上8時點算完畢，惟他沒有數據在手。而且每區逐一公布亦會構成不便，呼籲大家給予更多時間，明天會公布整體數字。

他再次為點票結果提前泄露致歉，強調會徹查事件。他指主辦方電腦可能曾被黑客入侵，亦不排除國安法之下，其系統已被授權監察。

政制及內地事務局表示，民主派舉行的立法會初選活動，主辦單位主張號召贏取「35+」立法會議席後全面否決特區政府的財政預算案以達致「攬炒」目的，已涉嫌構成《港區國安法》第二十二條所規定的顛覆國家政權罪，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特區機關依法履行職能。

戴耀廷反駁，主辦單位從無號召任何事，「攬炒」二字亦沒有出現在主辦單位發出的文件中，參選團隊協議運用基本法賦予立法會的憲制權力去向特區政府問責，包括否決財政預算案的權力，不明白所謂「非法手段」所指為何，亦不明白否決財政預算案如何影響中央政權機關。

電子點票結果顯示，非傳統政黨出身的候選人排名靠前，被問到有是否有信心成功協調各黨派，戴耀廷表示大家都承諾會跟從投票結果，「差一票就一票，這是大家清楚協議的。」他指，九龍西及港島選區未協議好出選隊伍數目，候選人得票相近可能會影響相關決定，但會一起商討出定案。

他又指，九月的民調結果排名可能與今次初選不同，屆時可能先決定目標議席數目，再透過民調最後決定。他表示有信心可以達成最終協議。

區諾軒斥外洩數據破壞初選公信力

對於有媒體事前取得電子點票結果並對外報道， 區諾軒稱不能接受。他解釋，電子票數據需要與實體票再作契合，當中可能出現重複投票的情況，故名次可能會再調整。區斥責，發佈這些數據，絕對不是站在民主運動一方的行為，可能會破壞初選的公信力。