民主派初選｜民主動力：晚上8時公布初選初步結果

一連兩日的民主派初選昨晚（12日）結束，共592,196人次到實體票站舉與電子投票，實體票則約有21,500張，香港民意研究所義工今天（13日）繼續點算實體票，但由於每張選票要人手輸入電子系統，以確認是否有重複投票，進度較緩慢。

民研傍晚表示，與初選候選人或相關代表見證下完成處理紙張問題選票後，整個投票結果才會公佈，民研預期在明日（14日）中午前，不會有任何新聞公佈。

至晚上7時，民主動力突表示，晚上8時15分將公布初選初步結果。