民主派初選｜民主動力：晚上8時公布初選初步結果

撰文：文維廣
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一連兩日的民主派初選昨晚（12日）結束，共592,196人次到實體票站舉與電子投票，實體票則約有21,500張，香港民意研究所義工今天（13日）繼續點算實體票，但由於每張選票要人手輸入電子系統，以確認是否有重複投票，進度較緩慢。
民研傍晚表示，與初選候選人或相關代表見證下完成處理紙張問題選票後，整個投票結果才會公佈，民研預期在明日（14日）中午前，不會有任何新聞公佈。
至晚上7時，民主動力突表示，晚上8時15分將公布初選初步結果。
民意研究所行政總裁兼主席鍾庭耀在現場監察點票過程。（歐嘉樂攝）
網媒《巴士的報》今日下午報道民主派初選結果，羅列各區參選人得票，稱民主黨黃碧雲、新同盟范國威、社民連梁國雄等人瀕臨出局，其中參選九龍西的黃碧雲得票僅排第七。
協助籌辦初選的區諾軒在Facebook回應指，「人哋作個初選結果出黎大家（包括主流媒體）就緊張，我明係好緊張，但要有棱角」，強調實體票仍未完成點算。
點算程序於早上9時30分展開，先點算香港島的實體選票。按現場所見，極大多數選民投票予民主黨許智峯，其次為袁嘉蔚和公民黨鄭達鴻；超區則大部分投票予民主黨鄺俊宇，其次為岑敖暉和民主黨涂謹申。