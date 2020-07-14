民主派初選｜衞生服務界大敗　李國麟服從結果：得186票打咗個突

民主派初選昨晚（13日）公布初步結果，其中在衞生服務界，擔任了四屆議員的專業議政李國麟黯然落敗，僅得186票，不敵取得2,165票的余慧明。李國麟接受《香港01》訪問時表示，主辦單位在初選前一天突然宣布不可透過選民登記截圖作為驗證方法，變相無法驗證投票人是否該界別選民，有已退休的衛生服務界選民無法投票，亦有非選民到票站投票。 李國麟坦言，看到自己只得186票時，「自己都打咗個突」，但表明會服從初選結果，不會參加9月選舉，「大家點睇（李國麟）都好，衰衰哋我都係教授，（唔服從結果）教壞人呀大佬，我成班靚仔喺度教緊，輸打贏要、諉過於人（的事情），對唔住，我做唔出，所以我唔選。」

余慧明在衛生服務界初選得票最高。（資料圖片）

指驗證方法突更改 混亂情況五花八門

李國麟已擔任衞生服務界議員16年，他在剛過去的初選被三人挑戰，包括發起醫護罷工的「醫管局員工陣線」余慧明、衞生服務界選委劉凱文，以及仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑，最終爭取連任的李國麟意外地只得186票，余慧明以2,165票勝出初選。

在選舉日前一天，主辦單位宣布，由於法律原因，不能採用選民資料驗證投票人士的選民資格，因此該界別初選結果只供參考，並無約束力。李國麟坦言，知悉規則更改後非常不高興，認為主辦單位應提出解決方案，而非只稱初選結果無約束力。

李國麟指，投票當天出現很多不同情況，包括有選民不知該界別只得三個票站，亦有已退休的選民無法驗證選民資格，但有投票人士只憑醫管局員工證便能投票。他批評，不能單單從員工證就能驗證投票者的選民身份，形容投票混亂情況可謂「五花八門」，笑指自己「𠴱兩日畀人鬧到死」。

李國麟表明服從初選結果，不會參加九月換屆選舉。（歐嘉樂攝）

僅得186票 李國麟：從政一定要知埞

李國麟作為資深議員，卻在初選大敗予新人，票數更只得186票，他坦言知悉票數時「打咗個突」，「百幾票？我打咗個突，之後我喺度笑。正常啊，（參選）去唔到囉，我哋做咗三個星期不停拉票、不停催票」。他又指，這是選民的選擇，直言「從政一定要知埞」，「一開波對手就話我『廢老』、『出賣民主』、『出賣香港』、『（十六年）乜叉都無做過』，我哋（團隊）出咗二十幾篇文，講咗我十六年做過啲乜，負分法（選舉負分戰）就係咁，唔使嬲，我真係廢柴，十幾年做唔到，人哋上一場就衝到，咁就得啦。」

巿民到民主派35+初選票站投票。（資料圖片／李澤彤攝）

現為香港公開大學護理及健康學院榮譽教授及顧問的李國麟指，主辦單位在投票日前更改選舉規則，當時自己選擇了繼續參加初選，便要承擔和服從初選結果，不會參加換屆選舉。他指自己是一名教授，決不能輸打贏要、諉過於人，「大家點睇（李國麟）都好，衰衰哋我都係教授，（唔服從結果）教壞人呀大佬，我成班靚仔喺度教緊，輸打贏要、諉過於人（的事情），對唔住，我做唔出，所以我唔選。」

被問到護協會否派員參選，李國麟首先指，自己一直是以個人身份參加初選，初選落敗後不會再參選，但護協並非不可以派人參加九月大選，他強調仍未討論有關情況。