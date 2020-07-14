民主派初選│蔡子強：是傳統泛民一次打擊　料港府或擱置選舉

民主派初選電子投票結果率先出爐，多名民主黨參選人排於較後位置，民協在九龍東更敬陪末席出入閘門檻。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，今次結果對傳統民主派是一次打擊，「本土派和素人屬勝利」，以這種格局及聲勢，估計港府會以更強硬姿態回應，包括大量DQ「抗爭派」或以疫情為由擱置立法會選舉。

蔡子強估計，九月立法會選舉後，民主派的政治版圖或會重新洗牌。（資料圖片）

蔡子強認為，造成今次選舉結果有兩個原因。一是選民結構組成與過往地區直選有所不同，以「深黃」支持者為主流，加上部分對電子投票有抗拒的選民未有參與投票；一是香港政治面臨高氣壓，選民投票傾向「抗爭派」特徵明顯的參選人，而傳統溫和泛民如民協等於劣勢。

蔡子強估計，九月立法會選舉後，民主派的政治版圖或會重新洗牌。

蔡又指，由於今次初選顯示，立場強硬的「抗爭派」參選人成為主流，加上參與初選市民比預期多，政治氣氛之熾烈高於預期，估計政府會以更強硬的方法回應。蔡預料，港府一是大量DQ「抗爭派」參選人，減少「抗爭派」進身議會的機會，一是以疫情回猛為由擱置九月立法會選舉。

蔡子強認為，今次初選認受性極高，相信參與者「反枱」機會很小，亦反映市民希望透過初選令民主派在立法會選舉中爭取最多議席，因此民主派要進行配票，較以前樂觀。