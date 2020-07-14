民主派初選│中聯辦嚴厲譴責　斥破壞選舉公平　支持港府依法處查

民主派完成一連兩日立法會「初選」，中聯辦發言人13日表示，嚴厲譴責泛民政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法「初選」，中聯辦堅定支持特區政府深入調查、依法查處。

中聯辦批評民主派「初選」是赤裸裸的違法行為，表示高度關注和嚴厲譴責，堅定支持特區政府依法嚴肅處理。（資料圖片）

中聯辦發言人表示，剛剛特區政府已就此發表嚴正聲明，表達了維護立法會選舉公平的堅定決心，以及依法查處違法違規人員的鮮明態度。對此，香港中聯辦表示堅決支持。

發言人又指，即將於今年9月份舉行的香港第七屆立法會選舉，是特別行政區制度運行中的大事，作為特區管治架構的主要組成部分，立法會承擔着重要的憲制性職責，確保選舉在公平公正的環境下進行，關係到香港社會整體利益和廣大市民福祉。立法會選舉事務有着嚴格的法定程序，神聖崇高，「反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂初選，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。」

發言人批評，所謂「初選」還藉機攫取大量市民個人信息和選民資料，涉嫌違反私隱條例。「對這種赤裸裸的違法行為，我們表示高度關注和嚴厲譴責，堅定支持特區政府依法嚴肅處理。」

中聯辦發言人強調，具有法律專業背景的戴耀廷，協調此次反對派「初選」是典型的涉嫌犯法；又指從「非法佔中」「修例風波」，到發起「雷動2.0」「35+計劃」，戴耀廷團伙及民主派的目標是奪取香港的管治權，妄想上演港版「顏色革命」。

發言人特別指出，在香港國安法實施之後，一些人居然簽署「共同綱領」，並肆無忌憚地揚言，協調反對派參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯香港國安法第22條以及香港本地選舉法律。「戴耀廷此前因非法「佔中」案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，竟然如此高調地公然操縱選舉，他是受了誰的指使?又是誰給了他這樣的底氣?」

發言人最後強調，香港國安法落地實施後，香港社會逐步恢復了秩序，市民開始重回安寧生活。「我們希望新一屆立法會選舉，在穩定的社會秩序和公平公正的環境中有序完成，一些人執意搞所謂初選，違背了廣大選民期望公平選舉的意願。」發言人表示，「任何組織和任何個人所作出的非法選舉行為，注定不會得到他們想要的結果。任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞「一國兩制」、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定是沒有出路的，中國香港特別行政區的制度裡不存在他們肆意妄為的空間。」