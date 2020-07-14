立法會選舉｜林智遠擬再挑戰梁繼昌：國安法不影響會計師專業

立法會選舉9月舉行，2012年曾參與立法會會計界選舉的「會計界愛心同盟」執行主席林智遠擬捲土重來，二度挑戰現任會計界議員梁繼昌。

林智遠（左一）擬捲土重來，二度挑戰現任會計界議員梁繼昌。（資料圖片／李大煒攝）

林智遠向傳媒表示，正積極考慮參選今年立法會選舉。他指業內的工時工資情況多年來無改善，又不滿去年4月梁繼昌在立法會提出的法案《2018年專業會計師（修訂）條例草案》未能通過。

早前有會計界工會簽名反對「港版國安法」通過，認為影響會計師為內地企業撰寫審計報告的工作。對此，林智遠指會計師多年來都有到內地工作，保持專業態度，多年來一直相安無事，不會因為國安法生效而喪失專業操守。他指內地國安法比香港更嚴格，但從未聽過有會計師到內地工作時有擔心過。批評有人製造恐慌不安情緒。

現任會計界議員梁繼昌。（資料圖片）

曾任華人會計師公會會長的林智遠與政府重量級人物關係密切。2012年參選時，獲時任會計界議員、現任財政司司長陳茂波支持，被指是陳的「徒弟」。對此，林智遠笑言自己任講師多年，與許多人都相熟，「容許我自大咁講，我係佢哋師傅就真！」

林智遠透露，「會計界愛心同盟」近日專注抗疫工作，四出搜羅口罩捐助基層和弱勢社群; 並聯繫會計師樓，成立職業配對平台，協助會計師求職「保飯碗」。他又提到，組織於年初要求財政司司長及相關監管機構要求延長一切相關財政申報限期，呼籲各大公司容許員工在家工作。