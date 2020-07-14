民主派初選｜立法會選舉　黃碧雲承認初選落敗決不參選

民主派初選電子點票結果昨晚公開，民主黨黃碧雲在九龍西區排第七，料計及紙本投票亦難以入閘。黃碧雲今日（14日）宣布承認初選落敗，將不會參選9月立法會選舉，未來在其他崗位支持民主黨及民主派同路人，呼籲未在初選投票的市民正式選舉時要投票中，爭取民主派議席過半。 對於落敗，黃碧雲指自己心境平靜，又形容香港經歷了大氣候，面對政權打壓，理解人民有求變的心態，希望立法會議員有抗爭的鮮明立場，相信在議政、民生方面的工作相對看輕，但亦有她個人不足，認為自己學者形象似乎不符選民的期望。在席間多次被問到會否在9月的選舉補上被DQ者，黃碧雲笑言任何情況下都絕不再參選。

「個人成敗或政黨得失並非最重要」

黃碧雲在記者會上指，認為初選代表61萬市民無懼打壓堅決投票，其個人成敗或政黨得失並非最重要，重要的是香港人告訴世界，會堅持走民主道路。

黃碧雲承認初選落敗，抱歉辜負支持者的期望，她會尊重初選結果、選民抉擇，不會報名參選9月的立法會選舉，未來將全力支持民主黨兄弟及民主派同路人，日後在其他崗位找角色服務香港人。黃碧雲指，她感謝初選支持自己的街坊、朋友，以及民主黨九龍西團體及立法會黨團的協助。

黃指落敗是因為自己不夠好，會作檢討，感謝過去8年的支持者，又指成為議員是其一生光榮，自己與港人一同努力抗疫、反惡法，亦有機會處理食水安全及食物安全法例，日後需要民主黨其他手足努力，亦在平權、家庭友善政策努力。

黃碧雲稱，民主黨在香港有20多年歷史，議會議政、國際戰線及街頭技能均有，自己雖落敗，亦對其他民主黨兄弟有信心，仍信民主黨是重要的中流砥柱，望市民繼續支持民主黨。

民主黨黃碧雲表示，不會參與9月立法會選舉。（歐嘉樂攝）

民主黨會遵從出選隊伍數目

民主黨主席胡志偉在會上指黃碧雲遵守機制，又指初選是民主派爭取過半數的起步點，希望大家繼續為民主派打破過半數努力，令民主派取得35+目標。他指，當部分選區按最終民調決定出選隊伍數目後，民主黨亦一定會遵從。

對於初選失利，胡志偉指，現時距離9月6日尚有很短的時間，民主黨之後會重新檢視如何適當回應時局，但亦會與時並進，作一些調整，強調最重要目標是迫使政府回應五大訴求，之後再考慮該黨如何面對今日的政治新格局。

港澳辦及中聯辦連時間發聲明批評民主派初選，民主黨議員涂謹申指，相信兩辦見到民主派有那麼成功的初選，擔心他們取得立法會過半數議席，才會有此反應。