立法會選舉｜林浩波參選金融服務界　指政治紅線削弱業界公信力

立法會選舉9月舉行，有意參選的泛民人士陸續公開表態，海怡西區議員林浩波宣布參選金融服務界，將挑戰這一建制派席位。 林浩波指出政綱，表示要提高中小型經紀行的盈利能力，以及保持香港金融市場多元化和具國際視野的特點，並保持外資在港營運的吸引力。

贊揚港人軟實力 是金融業成功之道

林浩波表示，一直以來，香港邁向成功，是因為港人能秉持理性、良知、公義的原則，而資訊自由亦令金融市場運作變得更有效率。 他表示，港人所堅持追求的普世價值讓香港與國際社會接軌，指香港金融業的成功之道，除了有硬件的配合，更重要的是港人的軟實力，靈活變通的智慧和能力。

他指香港穩健的法治制度亦是給予投資者信心的基礎，保護着業界的權益 、自由和公平競爭環境，同時保障了所有人的言論自由，不會以言入罪。然而，林浩波指過去幾年見證這些制度禮崩樂壞，許多人擔心情況若惡化，會令過去幾十年的基業毀於一旦。

林浩波表示，從業員發表經濟和市場分析時，如需要「遵從國家的立場」，擔心觸碰政治紅線而作出自我審查，是大大削弱了香港金融服務業在國際的公信力。（資料圖片）

憂業界因政治紅線而不能自由發表分析

林浩波指，香港作為一個自由經濟體，銀行、企業和金融從業員在營運和工作也不應受到政治相關的脅逼和影響。從業員發表經濟和市場分析時，如需要「遵從國家的立場」，擔心觸碰政治紅線而作出自我審查，除了與現今的企業道德背道而馳外，更大大削弱了香港金融服務業在國際的公信力。

冀北京尊重香港法治制度 保國際金融中心地位

他表示，「一國兩制」的成功有賴於各個持份者的自我約束，北京的種種決定勢必左右實踐這個制度的路向。作為擁有主導權的一方，如果北京能積極實踐「一國兩制」，尊重香港的法治制度，香港作為國際金融中心，將可繼續成為中國與國際投資者的橋樑。

林浩波去年區議會選舉時，作為黃之鋒的「Plan B」，在黃之鋒被DQ後成為區內唯一泛民參選人，並順利當選。