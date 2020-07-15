國安法｜林鄭月娥稱未來兩年要正本清源：執法必嚴、違法必究

行政長官林鄭月娥接受新華社專訪談及《港區國安法》，她指中央從國家層面為香港特區維護國家安全進行立法，非常及時，也非常必要。強調國安法確定「一個國家」的底線，讓香港人準確理解「一國兩制」的原則和意義。 她預告，政府未來兩年的工作主題就是撥亂反正和正本清源，會對違法行為和暴力事件做到執法必嚴和違法必究。

林鄭月娥表示，香港自去年六月共發生超過1400場示威、遊行和公眾集會，不少都演變成嚴重違法行為和暴力事件。（曾梓洋攝）

林鄭月娥表示，香港自去年六月共發生超過1,400場示威、遊行和公眾集會，不少都演變成嚴重違法行為和暴力事件。政府除了建立法律制度，執行也很重要，要做到執法必嚴和違法必究。

強調國安法正是體現了中央對「一國兩制」的尊重和對香港特區的信任。她比喻道，美國不可能把國家安全事務交給一個州或一個市，而中央把大部分執行工作交給特區。

她又指不擔心美國對香港實施所謂制裁，「香港和美國的關系是雙邊的，從來不是香港佔了便宜，在貨物貿易方面美國享有對香港很大的貿易順差，每年接近300億美元。」她說香港的國際金融中心地位不是美國給予的，反而美國的金融機構在香港資本市場佔有很大的交易量，「所以如果在金融上採取制裁行動，那麽傷害的不單是香港，也是美國的一些企業。」認為一段時間過後，無論是海外投資者還是香港市民，都會發現現在的擔憂沒有必要。

林鄭月娥表示，過去三年特區政府在民生方面投入很大，社會福利開支增加了很多，但房屋仍是大問題，而且歸根結底也是政治問題，「我們本來有一個非常積極的填海開發土地的計劃（指「明日大嶼」），但立法會的反對派議員都不同意，等了超過一年多還沒拿到撥款，那怎麽去做？」