林鄭月娥：香港年輕一代的教育出現問題

行政長官林鄭月娥今日（11日）出席香港教育高峰論壇時致詞表示，部分學生的守法意識薄弱，經過暴力洗禮的青年人似乎習慣了用口號或者抗爭的手法去表達己見和爭取自己的利益。她又認為香港年輕一代出現問題，是因為香港的教育變得「政治化」。

中大、理大事件 反映大學「好像」變成暴力溫床

她指「修例風波」引起的暴力違法事件，不但令香港飽受創傷，法治受到衝擊，亦令到不少人深感香港的教育出現隃問題。至今共有三千多名大、中、小學的學生因為參與違法暴力事件而被捕，「中大」和「理大」事件亦反映大學校園好像變成了「暴力溫床」。中學廣泛有學生組「人鏈」、叫有「港獨」含意的口號等行為，令人極度排拒國家和反對政府的思想已經植根於時下青年人的心中。「修例風波」亦催生了一些中學生連線的組織，鼓吹罷課，甚至「港獨」，這此事件反映部分學生的守法意識薄弱。

林鄭月娥出席香港教育高峰論壇。（政府新聞處）

她希望論壇中各教育界的人士能明白為甚麼中央必須從國家層面為香港特別行政區維護國家安全立法，為甚麼在這部全國性法律中，有兩條條文是直接跟學校有關，那是第九條明確規定特區政府應當採取必要措施，加強對學校宣傳、指導、監督和管理涉及國家安全的事宜；還有第十條說明應當通過學校開展國家安全教育，提高特區居民的國家安全意識和守法意識。