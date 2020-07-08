國安公署臨時基地開幕禮　駱惠寧、林鄭月娥致詞　EOD戒備

港區國安法生效一星期，中央駐港國安公署以銅鑼灣維景酒店作為臨時基地，大樓於今日（8日）上午啟用。早上6時許，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗等人，陸續抵達維景酒店，「一哥」鄧炳強亦乘坐1號車牌房車抵達酒店。 警方的重點搜索隊人員，在酒店一帶加強搜查，一輛掛有代表駐港解軍的ZG車牌的七人車，亦於清晨抵達。至早上7時許，國安公署臨時辦公大樓門外舉行升旗禮。行政長官林鄭月娥主持開幕禮並致詞，其後她與一眾官員及全國政協人士，一同進入國安公署臨時基地。

家安全事務顧問駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄與林鄭月娥、梁振英及董建華等人主持揭牌儀式。（新華網圖片）

大約上午7時，國安公署臨時辦公大樓門外舉行升旗禮。行政長官林鄭月娥，於儀式後致詞。（黃偉民攝）

【0820】有工程人員到場拆除門外水馬。

【0800】被用作國安公署臨時基地的銅鑼灣維景酒店，酒店門外已經設立一個新的金屬架，再掛上中華人民共和國國徽。

【0732】多名軍裝警員在場戒備，其間爆炸品處理課車輛及人員到場戒備。

【0720】行政長官林鄭月娥完成開幕禮後，與一眾官員及全國政協人士，一拼進入國安公署臨時基地。

【0710】當局在上址外圍設立記者區，不過距離酒店正門旗桿位置相當遠，儀式期間，記者須在隔著重重巨型水馬的記者區，「窺視」裡面情況。

【0700】國安公署臨時辦公大樓門外舉行升旗禮，行政長官林鄭月娥，於酒店門外進行儀式並且致詞。

【0655】行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗等人，陸續抵達維景酒店。

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《香港01》於今日凌晨零時，抵達銅鑼灣維景酒店外視察，發現大批工作人員在酒店外準備，其中有工人架起升降台，在酒店門外裝設一個新的金屬架，再掛上中華人民共和國國徽。至於酒店門外的旗桿，則仍未掛上國旗。昨日（7日）深夜10時許，包括警務處處長鄧炳強、警隊副處長蕭澤頣等多名高級警務人員，先後到達維景酒店視察情況；

此外，警方則於凌晨零時半左右，將銅鑼灣道往大坑方向全線封閉，包括用多架大貨車連來大型水馬，設置在行人路兩旁。大批機動部隊人員在場戒備，同時亦出動警犬。昨日（7日）深夜11時半，運輸署發稿指，因應道路狀況，以下路段暫時封閉，並呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路。