立法會本屆最後一次會議曾流會　僅通過一政府法案　明早再續

立法會今日（15日）召開本屆最後一次大會，民主派議員整日最少6次點算法定人數，在下午約4時30分更一度流會，立法會主席梁君彥其後在半小時後宣布復會，最終在今日休會前通過《2019年稅務（修訂）（與保險有關的業務的利得稅寬減）條例草案》，明早9時會議再續。 在立法會大會議程上有12條政府法案，現時僅通過1條法案，有政府中人坦言，在民主派不斷點人數下，要在周五最後一節會議前通過全部法案是「不可能的任務」，相信有部分要在下屆立法會重頭再來。

立法會召開本屆最後一次大會，民主派議員整日最少6次次點算法定人數，在下午約4時30分更一度流會。 （羅君豪攝）

立法會在傍晚約6時半以41票贊成、7票反對通過《2019年稅務（修訂）（與保險有關的業務的利得稅寬減）條例草案》，財經事務及庫務局局長許正宇對此表示歡迎。

新條例旨在修訂《税務條例》（第112章），以為直接保險人的所有一般再保險業務、直接保險人的特定一般保險業務，以及特定的保險經紀業務，提供50%利得稅寬減（即稅率為8.25%）。

許正宇指，新條例將促進香港海事及承保專項保險業務的發展，並促進高增值海運服務的發展。新條例亦會協助保險業界把握新機遇，包括「一帶一路」倡議帶來的商機。政府將會與保險業監管局籌備下一步準備工作，包括制定執行細節及草擬附屬法例，目標是在2020年底或2021年年初實施上述稅務寬減。

熱血公民議員鄭松泰提出休會辯論美國取消本港特殊待遇事宜，梁君彥表示，美國總統特朗普已經簽署行政命令，認為議員可循不同渠道跟進，並無必要於立法會上休會辯論。（資料圖片）

鄭松泰要求休會辯論美國取消本港特殊待遇 遭梁君彥拒絕

在今早會議開始時，熱血公民議員鄭松泰提出要求休會辯論有關美國取消本港特殊待遇事宜。但梁君彥表示，美國總統特朗普已經簽署行政命令，認為議員可循不同渠道跟進，並無必要於立法會上休會辯論。梁君彥又說，今次會議屬本屆立法會最後一次會議，議程上的法案必須於今次會議處理，故不批准有關動議。