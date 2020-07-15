【審計報告】立法會議員斥足總過去無人管　撥款冠全港應密切監察

審計報告早前揭示足總內部管理不善，立法會政府帳目委員會就此曾三度召開公開聆訊，並於周三（15日）公布相關報告。全長760頁的中文版報告，當中56頁涵蓋藝術及體育發展基金（體育部分），並重點提及足總管治問題。

帳委會報告批評足總自2011年起獲政府數以千萬元撥款，理應在公帑運用方面對政府及社會問責，然而整體成績卻令人失望。帳委會更對足總部份問題感到震驚，認為當局難辭其咎，包括足總審計委員會違規、缺失部份會議紀錄、有委員的會議出席率少於一半、招聘時違反程序等。而對足總在達成表現目標及指標，及社區推動足球的效益，帳委會則表示遺憾及失望。

立法會帳目委員會在審計報告聆訊後舉行記招。（羅君豪攝）

帳委會報告：「董事付出與結果不相稱」

報告亦指出，帳委會明白部份足總董事對發展香港足球付出了時間，但「結果與其良好意願和付出並不相稱。」帳委會強烈促請及提醒足總董事在參考受薪管理高層的意見下，檢討現行管治模式，制訂清晰指引、作業模式及嚴謹與穩健的內部監管機制，通過正確程序、授權和渠道作出決定；將此記錄在案之餘，亦可在其網頁上載更多細節，以增加透明度。報告又提到，足總應考慮讓不同階層的員工參與檢討，並為改善措施訂下時間表。

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議員轟民政局對足總視若罔聞

帳委會今日下午召開記者會，副主席梁繼昌指足總在過去「冇人管」，然而經過公開聆訊之後，民政局終在新一輪資助中要求足總每隔3個月提交報告。他又稱報告雖嚴厲批評足總董事及高層失職，惟希望會方接納全盤建議，適當運用公帑及推動足球發展。

立法會議員何俊賢補充，民政局在監督上未能符合公眾期望，並經常以不干預足總獨立運作為由，對各種問題視若罔聞：「足總要負責，但政府也要負上極大責任。希望相關部門首長深切檢討，工作可以外判，但不可外判責任。」

帳委會副主席梁繼昌指足總過去「冇人管」。（羅君豪攝）

陳淑莊拒信足總答覆 憂加深依賴政府資助

另一位委員陳淑莊則重提足總審計委員會在2015年至2019年間未有成立一事，她表示直至現在仍不同意足總誤將召集人寫成主席的說法，直言足總雖不斷嘗試證明屬實，卻不具說服力，「最錯是年報被揭發有問題，足總卻稱年報只是宣傳文件，不確保內容正確，這是甚麼管治及態度？」

陳淑莊指民政局與足總的新一份撥款協議「寫得唔差」，她透露文件賦予政府不少權力去終止資助，「足總有更大的責任，例如某些高層離開的話一定要通知政府，但不知道當局會多嚴謹地跟進。」她總結時強調，足總獲取的撥款冠絕全港所有體育總會，「撥款將踏入第10個年頭，當局應更密切監察，如管治及發展持續不振，足總依賴政府的情況只會愈踩愈深。」

帳委會委員陳淑莊指出，足總獲得撥款冠絕全港體育總會，應受更嚴密監察。（羅君豪攝）

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