UGL案｜立法會調查梁振英委員會結束工作：梁拒赴會議取證困難　

前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司約5,000萬元未有申報，立法會在2017年成立專責委員會調查有關事件。專責委員會今日（15日）發表報告，指鑒於委員會的運作一直舉步維艱，委員認為難以依據其職權範圍，就所涉事宜進一步展開調查工作；具體而言，專責委員會無法進入發掘事實及審議的階段，故決定結束工作。

專責委員會主席謝偉俊（羅君豪攝）

報告指，梁振英沒有提供專責委員會所要求的資料，反之，他向專責委員會提供了一份載有 12 份文件的檔案，並聲稱該等文件足以協助專責委員會達致正確結論。梁振英表明，他不會出席專責委員會任何會議。

報告又指，專責委員會在調查時遇到不少困難，在索取資料/取證方面困難重重，難以就其調查工作獲取相關、充分及全面的資料/證據。另外，相關各方亦拒絕出席專責委員會的研訊，以致專責委員會無法向證人獲取更多資料/證據，認為各方所出示的資料充其量只是對其本身有利的陳述，而若專責委員會據此衡量這些資料所具的分量，而沒有機會向相關證人釐清所涉事宜，並非恰當的做法。

報告指出，專責委員會所得資料屬一般性質，由於專責委員會取得的相關 /有用資料有限，專責委員會無法以公平客觀的方式，就其調查的事宜達致任何可確立的調查結果、觀察及結論，而就構成是次調查主題的任何或全部指稱而言，在此基礎上斷定對任何人/任何一方所作的指稱成立或不成立，並非恰當的做法。

民主派4名議員梁繼昌（圖）、楊岳橋、尹兆堅及林卓廷今天另行就事件發表少數報告。（羅君豪攝）

民主派少數報告：對梁拒絕合作態度極度遺憾

民主派4名議員梁繼昌、楊岳橋、尹兆堅及林卓廷另行就事件發表少數報告，指梁振英是專責委員會的主要調查對象，但他拒絕出席任何會議，令專責委員會的工作難以進行及無法藉研訊找出 UGL 事件的真相，又批評他拒絕合作的態度令人極度遺憾。

對於民建聯周浩鼎曾與梁振英聯絡，就專責委員會的擬議主要研究範疇作出討論及在其後提出建議修訂，並且未有及時向專責委員會披露有關事情，4名議員認為周浩鼎的行為有違誠信，並嚴重損害專責委員會的公信力，應予強烈譴責。