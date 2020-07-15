特朗普簽署《香港自治法案》　港府：會全面配合中央採取反制措施

美國總統特朗普今早（15日）簽署《香港自治法案》，同時簽署行政命令，取消美國對香港的優惠待遇。香港特區政府於晚上發出嚴正聲明，強烈反對美國當局將法案簽署成為美國法律，並對美方以總統行政命令推出的一連串措施，表示極度反感和強烈不滿。 發言人指，正如外交部聲明指出，美國政府的做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干預，特區政府對此表示極度遺憾。特區政府會全面配合中央政府將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。

美國總統特朗普今早（15日）簽署《香港自治法案》。（AP）

發言人表示，美方出於自身的政治考量，以人權、民主和自治為藉口，違反國際法推出措施，目的是藉香港問題製造事端，打擊中國；更令人氣憤的是美方不斷破壞香港特區和中央在「一國兩制」下的關係，並以甚麼「支持港人」的政治口號來美化其惡劣行為，做法虛偽。此舉亦勢必損害中美和港美之間的關係和共同利益，為美國企業和人民帶來極大損害。

發言人又批評，美方慣常採取的雙重標準表露無遺，以維護國家安全來合理化法案及行政命令的措施，但卻把中央為香港特區維護國家安全立法，視為削弱香港特區的高度自治。發言人指，美方應當清楚香港特區是中國不可分離的部分，是一個享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域，人大作為最高權力機關，有憲制權力及責任制定在特區維護國家安全的全國性法律。鑑於香港面臨的國家安全風險日見突顯，特別是自去年6月以來不斷升級的暴力和社會混亂情況，中央制定《港區國安法》是及時、合情和合理的決定。

發言人指，鑑於香港面臨的國家安全風險日見突顯，特別是自去年6月以來不斷升級的暴力和社會混亂情況，中央制定《港區國安法》是及時、合情和合理的決定。（資料圖片）

發言人強調，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定落實「一國兩制」原則，實行「港人治港」、高度自治。中央政府一直堅定不移地貫徹「一國兩制」原則，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事。而香港特區在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家《憲法》和《基本法》賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，而非個別國家施予或可以撤銷。另外，美方在兩地經貿往來中得到很大利益，若美方認為單方面推出各種限制正常商業活動或人員交流的措施不會影響美國的利益，似是自欺欺人。

發言人說，特區政府會仔細研究美方的措施有否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港的利益；又重申法案及行政命令的措施，對香港的金融機構不具法律效力。