港澳辦強烈譴責《香港自治法案》：中國政府將堅決予以相應反制

《香港自治法案》今早（15日）獲美國總統特朗普簽署，特朗普同時簽署行政命令，取消美國對香港的優惠待遇。港澳辦發表聲明，對法案表示強烈譴責，並表示中國政府將堅決予以相應反制。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日表示已經簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇，意味華府會視香港為中國其中一個城市。（AP）

聲明表示，中國政府有權力、有責任採取一切必要措施維護國家安全。人大常委會制定的《港區國安法》符合「一國兩制」方針，符合《基本法》，既是維護國家統一和領土完整、保持香港長期繁榮穩定的需要，也為保護香港居民依法享有的各項權利和自由，提供了堅實保障，受到包括香港同胞在內的全中國人民的一致擁護和贊同。這一立法的必要性、合法性、正當性也是國際社會廣泛認同的。

聲明指出，香港事務純屬中國內政，美方一再以國內法方式插手香港事務，是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際法和國際關係基本準則的肆意踐踏，充分暴露了其利用香港對中國內地進行滲透、顛覆活動，遏制中國發展的真實意圖。美方的任何所謂「制裁」，都動搖不了中國政府維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的堅定決心。

聲明強調，《港區國安法》已經生效，必將得到嚴格執行。任何危害國家安全的行為和活動，無論有什麼外部勢力撐腰，都將依法受到懲治。香港正迎來由亂變治的重大轉機，美方的圖謀不可能得逞。