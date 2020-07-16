國安法│美制裁香港　中聯辦強烈譴責：對14億國人意願的蠻橫褻瀆

中聯辦發表聲明，對美方「香港自治法案」簽署成法表示強烈譴責，堅決反對美國粗暴干涉香港事務。

聲明表示，全國人大常委會6月30日全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，隨後香港特區政府刊憲實施。連日來，香港社會各界和廣大市民通過各種方式，表達了對香港國安法的擁護和支持，期盼在法律的保護下，香港能結束持續一年的社會動蕩，儘快重回正軌。當此之際，美國不顧中方的再三交涉和反對，惡意詆毀抹黑香港國家安全法，執意將所謂“香港自治法案”簽署成法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對包括香港同胞在內的14億中國人民共同意願的蠻橫褻瀆，我們表示堅決反對和強烈譴責。

中聯辦主任駱惠寧（資料圖片）

聲明指出，去年「修例風波」以來，香港出現回歸以來最為嚴峻的局面，激進分子持續進行暴力恐怖活動，反中亂港勢力公然鼓吹「香港獨立」，香港社會秩序和法治遭到嚴重破壞，廣大市民利益受到嚴重損害。這其中，美國到底扮演了什麼角色，明眼人都看得清清楚楚，美國的一些政客恐怕也心知肚明。」

聲明又表示，香港是中國的特別行政區，中國政府通過立法，維護自己一個地方行政區域的國家安全，結束香港亂局，堵塞有關法律漏洞，既符合主權原則，也是國際通行慣例。美國的無理插手和無恥威脅，是典型的強盜邏輯、霸淩行徑。他們有什麼理由顛倒是非、橫加指責？

聲明還指出，多年來美國在香港獲利豐厚，所謂經濟制裁不會對香港構成實質影響，相反只會令其自身利益嚴重受損。在築牢國家安全底線以後，香港有「一國兩制」和基本法的保障，有國家的大力支持，必將重回穩定、再創輝煌，任何外部勢力都不能阻擋中國維護國家主權安全和香港長期繁榮穩定的決心和信心。