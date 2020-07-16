民主派初選︳區諾軒斥港府不講理　湯家驊：暫未看到有違反國安法

中聯辦及港澳辦近日先後發聲明，批評民主派初選涉違法，以「攬炒」顛覆政權。主力協調初選的立法會前議員區諾軒因為兩辦聲明，決定即時退出有關工作。他今早（16日）在電台節目指，認為兩辦的指控並不屬實，但認為現時已不是「講道理的年代」，又相信兩辦的聲明是「有系統性」攻擊，他評估後形勢後，決定離開。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為大型初選令參選人提早宣傳確有不公平之處，但暫時看不到有違反國安法之處。至於國安法下的DQ風險，湯家驊認為DQ與國安法暫無太大關係，因為國安法只是提到定罪後不能參選的情況，故現時會否被DQ，仍視乎香港現行法例；至於一心否決財政預算案，湯家驊認為未必違反基本法，因為《基本法》內已列明有關程序，假設了有關行為並非犯法。

區諾軒形容，現時已不是「講道理的年代」，又認為曾國衞的指控可算作個人言論，但兩辦的聲明則有系統性，他評估後決定離開初選工作。（資料圖片/余俊亮攝）

區諾軒在電台節目指，他們一直都相信初選合法，就算政制及內地事務局局長曾國衞上周作出數項指控，例如指初選是為了「攬炒」等，他們已澄清該說法並非初選的要求，亦無任何文件支持該指控。不過，區諾軒指，就算他認為兩辦的指控並不屬實，但現時已不是「講道理的年代」，又認為曾國衞的指控可算作個人言論，但兩辦的聲明則有系統性，他評估後決定離開初選工作。

區諾軒在另一電台節目回應指，即使現時退出初選工作亦可能無用，認為在國安法下可被任何原因起訴，而他現時已有三宗案件在身，無辦法再承擔法律風險，「搞民主運動不是要做烈士」，希望市民體諒。被問到會否擔憂被指接受外國資金而以國安法被控，區諾軒強調，初選用眾籌方式處理，多於1,000元捐款要具名申報，而目前資料顯示沒有一筆捐款是來自外國組織。

戴耀廷4月的文章《真攬炒十步這是香港宿命》近期在建制支持者間流傳，有指將被視為他支持「攬炒」的罪證。區諾軒認為該文章與初選應該分開看，因為初選並未設立特別的協議，要求「攬炒」，即使「35+」否決財政預算案的建議亦是無法強迫，但他更質疑議員是否不可否決預算案，因為立法會的職能包括審議財政預算案，如果議員不可否決，立法會即變成橡皮圖章。

湯家驊指，暫時看不到民主派的初選如何會違反國安法。（資料圖片）

湯家驊：暫看不到初選違反國安法

行政會議成員、資深大湯家驊指，認為初選的確有不公平之處，因為與選舉法律列明的選舉工程起步有別，初選時已大舉宣傳，日後能否按法律申報亦有困難。不過對於有否違反國安法，他指要考慮法律內容、人的行為，他明白中聯辦劍指戴耀廷，會一併考慮他過去的行為，但認為單看初選，有否涉及全部違法的因素，他則認為沒有。湯舉例指，勾結外國勢力操選舉要有證據證明初選受外國指示，但他暫未見有外國勢力介入；而推翻國家政權要是用武力、威脅用武力或非法才行，而上述都是重要元素，缺一不可，如只是加入議會反對政府，與議員日常的工作無太大分別，屬議員的職能之一。

湯家驊補充指，非法手段是指，以非法元素達到該有關目的才屬犯法，要看犯罪行為與意圖本身有否關係，而他暫時看不到有何問題。被問到35+是否有問題，湯認為要視是否做到顛覆整個港府的政權，與及有否用非法手段。

至於國安法下的DQ風險，湯家驊認為DQ與國安法暫無太大關係，因為國安法只是提到定罪後的情況，故現時會否被DQ視乎香港現行法例。他預料，未來會持續有人被DQ，因為真的有人表明不接受一國兩制等，但一心否決財政預算案，他亦認為未必會違反基本法，因為基本法內已列明有關程序，已假設有關行為並非犯法。他相信，否決預算案有機會被視為違反議事規則等程序性的規例，或者令人聯想到有違法的意圖，但仍要有實際犯罪的行為才會構成犯罪。