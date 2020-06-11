立法會選舉〡素人促簽立場聲明書　區諾軒：考驗民主派互信時刻

立法會選舉將在9月舉行，民主派下月中舉行初選，屯門區議員張可森、中西區區議員梁晃維和有意出選新界東的鄒家成，不滿協調機制未有要求參選人簽署共同綱領，昨天（11日）發起簽署「抗爭派立場聲明書」，議會陣線朱凱廸、人民力量陳志全、民間集會團隊召集人劉頴匡等多名擬戰初選的民主派有份參與聯署，承諾運用基本法賦予立法會的權力，否決《預算案》、爭取落實「五大訴求」等。 負責協調初選的區諾軒表示，各黨派就初選機協已達成共識，作為主辦方不會演繹共識內容。區諾軒又指，現出現猜疑的局面，認為現在是最考驗民主派互相的時刻。他提及，戴耀廷稍後會邀請有意參加初選者會面，討論有關情況。

對於戴耀廷擔心簽署聲明會變相成為DQ名單，張可森稱理解但不認同，他指DQ從來不是法律問題而是權力問題。（資料圖片/余俊亮）

張可森：理解戴耀廷擔憂但不認同

發起人之一的張可森晚上在facebook表示，本土派及素人協調者從初選記者會中得知參加者不需簽聲明書，他當時感愕然。對於負責牽頭的港大法律系副教授戴耀廷擔心簽署聲明會變相成DQ名單，張可森稱理解但不認同，他指DQ從來不是法律問題而是權力問題，「中共紅線一改再改，假若有人爭取普選都成為DQ藉口，難道我哋又應該放棄？」

張可森又指，沒有共同綱領，初選只會淪為泛民的「分餅遊戲」，強調現在需要的是香港自由選擇出路的的機會。對於有建議用本地立法23條換取擱置國安法立法，他認為建議絕不可取，「要贏返香港，堅定不移嘅抗爭意志將會係唯一方法。」