林鄭月娥稱難與「非建設派」溝通　餘下兩年任期需「正本清源」

特首林鄭月娥接受香港開電視訪談節目《聲東擊西》訪問，她稱即使不是「激進派」議員，她現時和「非建設派」也很難溝通，擔心議會生態如果進一步激進化，連民生的政策也未必有機會通過。林鄭希望餘下兩年多的任期做實事，正本清源，加強對「一國兩制」和《基本法》的掌握。

香港開電視圖片

林鄭在訪問中表示，即使不是「激進派」議員，她現時和「非建設派」也很難溝通，擔心議會生態如果進一步激進化，連民生的政策也未必有機會通過，指如果有部分議員不打算妥協，甚至提倡「攬炒」，根本做不成事。林鄭希望餘下兩年多的任期做實事，正本清源，加強對「一國兩制」和《基本法》的掌握，履行香港在「一國兩制」下的憲制任務。

林鄭指，維護國家安全，就是其中一個最重要的憲制任務。至於立法會議員的參選資格，林鄭稱她不會主觀地說誰人有資格，強調這完全是選舉主任根據客觀事實和證據依法辦事。

林鄭在訪問中回顧擔任行政長官三年生涯，她指有得有失，指行政長官是雙負責制，既向中央人民政府負責，又要向香港特別行政區負責，如果香港對憲制關係理解的人不多，便會出現問題，因此行政長官「很難做」。她指香港是一個很複雜的地方，因香港十分自由開放，難免受到外部勢力影響，在這個大環境中如何維持香港特別行政區在「一國兩制」下的要求，是一個很大的挑戰。

稱自己很喜歡挑戰 教育問題是政治問題

林鄭續指，自己很喜歡挑戰，所以面對一個又一個的難關從來沒有氣餒。林鄭又稱，過去一年有很多學生違法被捕，令她感受很深，更認為教育問題已不是資源問題，而是一個政治問題，這對學生傷害很大，「未來要如何做好教育，要整個教育界好好思考。」

指政府施政「被勒索」 施政報告會談政治



林鄭表示，政策創新與統籌辦事處透露，她的競選政綱已超額完成，餘下兩年任期她仍然想推行房屋、教育、和文化等工作，包括「明日大嶼」計劃，但很多時候政府施政被拖慢，甚至被「勒索」，如果政治問題不解決，政府會舉步維艱，因此下一份施政報告離不開要「談政治」。

林鄭說，往年這個時候正開始新一份施政報告的諮詢工作，今年受疫情影響暫時未能啟動，亦不會如往年般舉行數十場諮詢會。因此她會選出約十個大題目，邀請持份者到禮賓府或特首辦發表意見。