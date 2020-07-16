立法會選舉｜4人限聚令下　參選人報名、造勢怎麼辦？

新冠肺炎本地確診個案近日急增，政府日前收緊限聚令至4人，除了影響食肆外，更令一眾有意參選9月立法會選舉的候選人大失預算。 其中，建制派不少出戰地區直選團隊均多於4人，有建制派議員坦言，競選工程「好難做」，舉例指「報名已經唔可以企埋一齊」，若疫情持續嚴峻，更無法舉行及後的造勢活動，現時只能見步行步。

建制派不少出戰地區直選團隊均多於4人，有建制派議員坦言，競選工程「好難做」。（資料圖片/羅君豪攝）

有建制派議員指，曾徵詢法律意見，在限聚令下，巴士巡遊等造勢活動將難以舉行，「若舉行巴士巡遊，計埋司機只可有4人參與，點做？」該人又說，過去在擺設街站時，為保障個人安全，均會安排數人在旁戒備，但在限聚令下，擔心有關安排會違法。

另有建制派表示，在限聚令下，不少義工均反映擔心與市民接觸，婉拒協助街站，故宣傳工作將主力於網上進行，但缺乏面對面接觸下，坦言拉票效果難免大打折扣，希望政府盡快提出預案，交代一旦疫情持續，會否延遲舉行選舉。

根據《立法會條例》第44條，若特首認為選舉相當可能受騷亂、危害公眾健康等事故妨礙，可指示選舉押後，惟不得押後多於14天。有資深建制派透露，政府尚未向他們公布是否有「選舉日Plan B」，但認為即使押後14日亦無補於事，希望政府能盡快公布應對預案。

有建制派中人指，現時有數以千計居於內地的港人無法回港，擔心疫情持續令他們未能回港投票，加上政府沒有海外投票安排，希望政府盡快公布如何處理上述情況。