立法會選舉｜林瑞華宣布參選飲食界　力圖「終結張宇人20年悶局」

立法會選舉提名期即將開始，香港中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華今日（16日）正式宣布，競逐飲食界議席，力撼盤踞該界別20年、身兼行會成員的張宇人。 林瑞華批評，眾所周知張宇人再未有經營任何飲食業生意，根本是一名行外人，更與政府愈走愈近，成了政府的訓導主任，要求業界配合政府政策，或只會安撫業界聲音，製造和諧氣氛，飲食界的訴求未能帶入議會。

林瑞華由黨主席梁家傑陪同出席記者會。（高仲明攝）

林瑞華表示，香港作為美食天堂近年褪色不少，很多人認為現在的餐飲業十分沉悶，加上在疫情重創下，食肆面對租金高昂、人工上漲、食材加價等問題，自言比張宇人更熟悉飲食界今日面對的困境，呼籲飲食界用手中一票終結20年悶局。

林瑞華以「開創時勢、突破限制」為參選口號，強調營商自由及完善法制，是對飲食業乃是商界的最佳保障，不用奉承政權，亦不必擔心白色恐怖。

他預料，飲食界選民中，建制及泛民支持者各佔四成，其餘兩成為中間派，需要積極爭取支持。

林瑞華批評，眾所周知張宇人再未有經營任何飲食業生意，根本是一名行外人，更與政府愈走愈近，成了政府的訓導主任。（高仲明攝）

公民黨是否填寫參選確認書 交由抗爭派集體決定

公民黨主席梁家傑指，要爭取議席過半，沒有功能組別不能成事，呼籲黃色經濟圈中人全力支持。他又斥責張宇人比自己更早進入議會，自己早於上一屆已交棒，批評對方「好唔化」，飲食界到了換人的時候。對於現時的社會敗局，張宇人作為行會成員難辭其咎。

立法會選舉的提名表格及確認書已上載選舉事務處網站，內容跟以往無變化，梁家傑表示，由於確認書屬自願填寫性質，公民黨以往一直認為確認書屬僭建，以方便政治篩選，故過去兩屆均沒有簽署。但他了解到抗爭派在這方面期望會齊上齊落，公民黨亦不必要堅持過往立場。

香港中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華今日（16日）正式宣布，競逐飲食界議席。（高仲明攝）