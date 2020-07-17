立法會選舉︳446萬選民可於9月6日投票　五區中新西最多130萬選民

選舉事務處今日（17日）發表2020年正式選民登記冊，地方選區共有超過446萬名選民，已登記選民可以在9月6日舉行的立法會換屆選舉投票。 在5個地方選區，香港島有逾70萬選民，九龍西有約60萬選民，九龍東有近71萬選民，新界西有約130萬選民，新界東則約114萬選民。至於俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別，正式選民登記冊載有近420萬名選民。

選舉事務處今日（17日）發表2020年正式選民登記冊，地方選區共有超過446萬名選民，已登記選民可以在9月6日舉行的立法會換屆選舉投票。

選舉事務處發言人表示，2020年正式選民登記冊較臨時選民登記冊淨增加約11,600人，主要涉及被納入取消登記名單的人士適時回應提示信，以恢復其選民身分、以及在向選舉事務處補交所需資料，在取得審裁官的批准後，有關申請人已被納入正式選民登記冊。

有關正式選民登記冊的統計資料，可在選民登記網站（www.voterregistration.gov.hk）查閱。

2020年正式選民登記冊選民分布如下：