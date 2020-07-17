立法會選舉｜提名期明日開始　選舉主任辦事處將實施人流管制措施

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，選舉提名期由明日（18日）開始，至本月31日結束，由地方選區及功能界別各選出35名議員，共選出70名議員。 選舉管理委員會已經委任5個地方選區及29個功能界別的選舉主任，他們將分別處理有關地方選區與功能界別的候選人提名，以及其他選舉職務。

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，選舉提名期由明日（18日）開始，至本月31日結束，由地方選區及功能界別各選出35名議員，共選出70名議員。

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選舉事務處發言人表示，獲提名為候選人的資格、喪失獲提名為候選人或當選為議員的資格的情況，以及獲提名的候選人須遵從的規定分別載列於《立法會條例》第37、39及40條。

選舉事務處提醒獲提名人士應盡早遞交提名表格，以便即使表格上有任何錯漏，也可在提名截止前有時間更正。

此外，因應公共衞生考慮，選舉主任辦事處會實施預防及人流管理措施，包括下列各項：

所有進入選舉主任辦事處的人士均須全時間配戴外科口罩，候選人在核實身分時須暫時脫下口罩時除外。 進入選舉主任辦事處前請先以酒精搓手液清潔雙手。 所有進入選舉主任辦事處的人士均須接受體溫檢測。有發燒病徵的人士(即體温高於攝氏38度)將不得進入辦事處範圍。 選舉主任辦事處會實施適當措施，包括必要的排隊制度和其他人流管理措施，以及採取保安措施以限制在同一時間進入或逗留在選舉主任辦事處的人數。 所有人士如正接受政府規定的檢疫或醫學監察，切勿前往選舉主任辦事處。

選舉事務處表示，如參選人有發燒、呼吸道感染症狀或正接受檢疫或醫學監察，可向總選舉事務主任申請獲授權代表，代為遞交表格。