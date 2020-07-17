立法會初選｜民研：個人資料已銷毀　被取電腦或存票站主任名單

香港民意研究所今日（17日）發出聲明，分別代表資訊科技顧問小組向公眾闡述投票系統的資訊安全和代表義務法律團隊闡述警方於本月10日從研究所取走資料後情況，並說明會如何與警方跟進事宜。

顧問小組表示是次處理文件的方式是否存有瑕疵而令黑客有機可乘或資料被流出，則有待進一步跟進調查。並再三強調投票資料及解鎖鑰匙均為離線處理，據他們所知並無外洩。（丘啟謙攝）

現時所有原始資料，包括個人資料及解鑰匙均已在點票完成後銷毀，當中包括刪除伺服器上的投票資料庫及其所有備份、所有曾儲存解密鑰匙及投票檔案的USB以重複寫入方式刪除、兩部曾經儲有少量紙張點票資料的手提電腦硬碟以重覆寫入方式刪除。至於實體投票中的紙張票亦於今日全部銷毀。

電子點票結果被媒體提前披露

研究所正調查事件，資訊科技顧問小組暫時不認為點票結果外泄與投票系統有關。據報當晚系統點票完畢後，結果經視像會議讀出，並由職員紀錄在Google Spreadsheet及文件中以供內部使用。文件只記錄有關點票結果，並不存在任何選民的個人資料。顧問小組表示是次處理文件的方式是否存有瑕疵而令黑客有機可乘或資料被流出，則有待進一步跟進調查。並再三強調投票資料及解鎖鑰匙均為離線處理，據他們所知並無外洩。

警方網絡安全及科技罪案調查科人員在香港民意研究所辦公室內調查。（陳浩然攝）

10日晚間警方搜查研究所 系統需重設加密鑰匙

資訊科技小組得悉，其中一部被警方搜查的電腦存有所有票站的加密鑰匙及密碼。雖然警方保證資料並不會用作調查以外之用途，鑑於小組無法保證所有票站的加密鑰匙和密碼能妥善保管，星期五（10日）晚上決定使用新的離線電腦重設所有加密鑰匙，將離線電腦和解密鑰匙交由保密人員保管，以致星期六（11日）的投票活動延期和Android投票app無法使用，用戶只能透過網頁版投票。

被取走電腦或存有票站主任聯絡名單

據了解，警方搜查電腦時，有可能取走正開啓了內容的電腦。當時其中一部電腦中載有全部初選票站主任聯絡方法的清單，因此該清單可能已被警方取走。

研究所義務律師團隊已去信警方，向警方索取當日被取走的資料的副本，供研究所備存和檢查。待警方提供有關副本後，研究所才能公布被取走資料的範圍。

義務法律團隊亦書面向警方申明，當日警方取走的資料受「法律專業保密特權」及「新聞材料保密」原則保障。因此，警方與研究所代表律師解決保密及特權問題之前，警方不得閱讀及使用當日取走的資料。