立法會初選｜民研：81%民主派受訪者稱　只考慮投初選出線候選人

香港民調今日（17日）發表初選報告，詢問受訪者會否參考民主派初選結果而決定9月立法會投票意向。報告顯示81%民主派受訪者只會考慮投票給出線的候選人。而不會參考初選結果的人有8%。

香港民調今日（17日）發表初選報告，報告顯示81%受訪者只會考慮投票給出線的候選人。而不會參考初選結果的人有8%。（廖雁雄攝）

民調於7月13日至7月16日以網上問題形式進行調查，合計收到9,305份有效問卷。回應比例為12.9%。

撇除非登記選民之後，民主派支持者的基數為 8,372人，而非民主派基數有877人。按政治取向組群劃分。非民主派支持者方面，52%表示不會參考初選結果，有22%稱只會考慮投票給民主派初選出線的候選人。

另外民研所今日公布的特首發問責司長民望數字報告中，顯示問責官員當中，特首林鄭月娥支持率為23%。政務司司長張建宗的支持度評分29.9%。財政司司長的支持度為37.9%。而律政師師長鄭若驊支持度最低，支持率為10%。四位首長的數據和上月分別不大。

12位局長的淨支持率上升 邱騰華支持率淨值大幅回升

13位局長的民望淨值全部錄得負值。對比1個月前，12位局長的淨支持率上升，只有聶德權下跌6個百份點。當中邱騰華支持率淨值大幅上升10個百份點。

根據民研計劃的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」。而林鄭月娥及鄭若驊則屬於「表現拙劣」。