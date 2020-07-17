「明日大嶼」前期研究財會碰壁　陳健波：政府文宣失敗

立法會財委會今日（17日）召開本屆會議最後一次會議，當中議程包括第20項的審議「明日大嶼」計劃中5.5億元交椅洲「中部水域人工島」研究撥款，亦被質疑「插隊」，再予公眾留下來屆「從零開始」的印象。惟今日財委會只討論到議程第8項，即未趕及討論該項目，意味撥款在下屆立法會要重新討論。 財委會主席陳健波於回顧工作記者會上表示，個人認為「明日大嶼」是必須，起碼先做好前期研究工作才能判斷對錯。但政府未做好宣傳工作，令大家「人云亦云」反對政策，責任在政府。

財委會主席陳健波於回顧工作記者會上表示，個人認為「明日大嶼」是必須，起碼先做好前期研究工作才能判斷對錯。但政府未做好宣傳工作，令大家「人云亦云」反對政策，責任在政府。（張浩維攝）

批評政府未做好公關 招致反對

陳健波在記者會回應「明日大嶼」研究撥款未能通過，表示自己曾經因為「夠膽講真心話」而被提出不信任動議，暗示過去被指為「明日大嶼」撥款項目預計審議時間一事。他又表示，以自己在議會工作多年及對政府運作的了解，「明日大嶼」是「必須」，是真正解決年輕人住屋的關鍵。他解釋，「明日大嶼」可以在環保、交通方面重新激活香港，包括在房屋供應方面。他批評沒有做好公關、文宣工作，令市民明白其好處。

批港人做事膚淺 人云亦云

陳健波坦言，交椅洲的研究撥款不能在財委會討論很可惜，因為這只是一項前期研究，所需費用只有5億多元。他又指，如果方案尚未研究，又怎能判斷是否正確，質疑持反對意見的人士是否真的了解項目，還是「人云亦云」。他續指，香港人做事非常膚淺，連相關研究都不允許。

陳強調，「明日大嶼」是在救香港，乃香港的唯一出路，不能再蹉跎歲月。他又以粽地為例，指特首林鄭月娥曾擔任發展局前局長，怎會不知道箇中利害及為香港好，明白大家對政府沒有信心，但要理解。

撥款計劃被質疑插隊

「明日大嶼」當中涉及5.5億元的交椅洲等地的研究撥款，原本排在財委會議程中排在較後位置，但政府早前被指突然「插隊」，將議程排在今日（17日）的財委會議程上。一方面被外界質疑政府是否希望「偷雞」取得撥款，另一方面此舉較為突然，亦勢必未能在財委會通過，被指可能強化撥款前功盡廢的印象。

立法會議員陳志全表示，政府此舉可謂「冥頑不靈」，雖然早前表示政府「點都開唔到」，但相信只是因為壓力太大而難以「硬闖」。他呼籲市民支持民主派議員過半的目標，在下屆立法會否決「明日大嶼」。