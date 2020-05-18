立法會選舉│工聯會勞工界人選敲定　黃國夥梁子穎出戰　穩坐兩席

立法會選舉將於9月舉行，建制泛民各黨派正積極協調地區直選的出戰人選，但佔35席的功能組別選舉戰況亦不容忽視。 《香港01》日前獲悉，工聯會已敲定出戰勞工界的兩名人選，其中一人為葵青安蔭區前區議員梁子穎，消息指，另一人是身兼全國政協委員的工聯會理事長黃國。由於工聯會在勞工界功能界別擁壓倒性優勢，換言之，兩人幾乎鐵定穩坐立法會議席。 過去工聯會「揀卒」時，均傾向選擇有地區經驗的新人，例如今屆的陸頌雄及何啟明，2016年當選立法會議員時都是區議員，今次該會打破傳統，破天荒選擇工會系統出身的黃國，有該會中人坦言，此舉主要希望加強立法會議員在勞工議題上的發聲。

黃國近日頻頻現身爭取曝光，亦負責主持網台節目《工聯熱話》，正式由幕後走到鏡頭前。 （資料圖片/彭毅詩）

黃國在2018年工聯會領導層換屆選舉時，接替升任會長的吳秋北出任理事長，主力負責工會事務，過去較少在鏡頭前現身，但在近月該會舉行的記者會上，黃國頻頻現身爭取曝光，亦負責主持網台節目《工聯熱話》，正式由幕後走到鏡頭前。

有該會中人指，勞工界議席正式參選名單尚待理事會作最後決定，最快要在6月的會議才正式「拍板」。但該人笑言，由工聯會理事長親自上陣參選早有前科， 2008年立法會選舉時，時任理事長黃國健接替陳婉嫻參選九龍東，翌年才退任該會理事長一職。

該人又分析，受疫情影響下，本港經濟遭逢「斷崖式下滑」，相信未來勞工市場上會出現較多紛爭，故下屆勞工界立法會代表需要更着重勞工權益，熟悉現時勞工面對的情況。

工聯會會長吳秋北回覆查詢時指，目前該會仍在遴選過程中，最重要是找適合人選出戰，不存在參選人是否有地區經驗的考慮。黃國則說，自己主要負責工會事務，不願透露是否有意出選立法會。

工聯會會長吳秋北指，目前該會仍在遴選過程中，最重要是找適合人選出戰，不存在參選人是否有地區經驗的考慮。（資料圖片/羅君豪攝）

根據工聯會「家規」，兩名勞工界議員只能做一屆，若要連任必須轉戰地區直選。據悉，工聯會曾一度探討更改「家規」，只開放一個議席予新人報名參選，另一個議席則留給曾報名參加立法會的會員參加。但有該會中人指，為免對過往的參選人不公，有關建議最終被否決，即維持兩個勞工界議席均需由新人報名參選的傳統。

工聯會目前有5名立法會議員，港島郭偉强、新界西麥美娟料原區爭取連任，現任勞工界議員何啟明料將轉戰九龍東，接替即將退下火線的黃國健。不過同為勞工界議員的陸頌雄因在區選落敗，或「無地方落腳」，議員生涯要暫告一段落。