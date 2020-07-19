新冠肺炎〡一文看清五大防疫措施　公務員在家外工作外還有甚麼？

香港新冠肺炎疫情不斷擴大，行政長官林鄭月娥今（19日）聯同官員召開記者會，公佈五項新措施，包括明日起公務員明日起在家工作一周，政府只提供緊急及必須服務；強制戴口罩擴展至室內公共場所、食肆晚市禁堂食延長7天、周三網上公布DSE成績及加強預防工作。

林鄭月娥表示，明日起開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃枱服務暫停，有關公務員在家工作，暫定維持一周。（資料圖片）

一、公務員在家工作 暫停非緊急服務一周

林鄭月娥表示，明日起開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃枱服務暫停，有關公務員在家工作，暫定維持一周，各部門稍後會公布詳情。她又指，當局將繼續緊急及必要的服務，大約六成公務員，包括絕大部分紀律部隊及抗疫人員仍然需要上班，林鄭月娥承諾會向這批公務員提供相對今年一、二月足夠的防護裝備，包括保護衣等都非常足夠。

二、食肆禁市晚堂施延長7天

政府早前限制餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食，林鄭宣布有關措施再延長七日。她表示，曾考慮將禁止堂食伸延至早市及午市，經研究後認為與市民日常生活有太大落差，仍然有市民需要上班，因此沿用上周做法，她呼籲食肆須遵守有關規定，局方會加緊巡查。

林鄭指，行政會議將召開特別會議，討論透過修訂599I章《預防及控制疾病佩戴口罩公共交通規例》，強制市民在室內公共場所均需佩戴口罩。（資料圖片/余俊亮攝）

三、強制戴口罩將擴至所有室內公眾場所

政府早前設新規例強制乘搭公共交通工具人士佩戴口罩，林鄭月娥表示，過去幾天觀察到有零星乘客不守規矩，未來再出現類似情況，不排除會執法及檢控。

她表示，行政會議將召開特別會議，討論透過修訂599I章《預防及控制疾病佩戴口罩公共交通規例》，強制市民在室內公共場所均需佩戴口罩，律政司司長正在研究當中。

四、DSE周三放榜 鼓勵學校網上發放成績

7月22日是中學文憑試放榜日，林鄭指一般文憑試放榜日，所有學生都會回校領取成績通知書，大家會互相安慰和祝賀，或有不少接觸。就此政府要求求學校採取措施盡量令學生毋須返學，透過電子版成績通知書得知考試結果，並透過網上或電話進行輔導，如果學生必須回校，校方則應該讓同學分時段回校。

至於報讀大專院校，林鄭月娥表示，大學聯招和自資院校招生工作，絕大部分在網上進行，相信同學毋須親身叩門。

五、加強預防工作 多區清洗消毒

林鄭指，為加強預防工作，考慮到不少個案是在九龍東一帶，因此黃大仙、慈雲山等九龍東一帶會加強清洗消毒。同時亦會優先為九龍東食肆、安老院等4個群組進行病毒檢測。

林鄭在記者會上宣布，鯉魚門度假村及亞博館將作為社區隔離設施，接收無病徵或穩定病人，預料鯉魚門度假村將提供300個單位。（李澤彤攝）

竹篙灣增建2000檢疫單位

另林鄭在記者會上宣布，鯉魚門度假村及亞博館將作為社區隔離設施，接收無病徵或穩定病人，預料鯉魚門度假村將提供300個單位，亞博館則需改裝，會研究能提供多少個單位。

此外，政府會在竹篙灣預留迪士尼樂園二期的旅遊發展用地，再增建2000個檢疫單位，總單位增至3500個，目標年底完成。此外，政府規定由星期六開始，若抵港人士來自高風險國家，即使對病毒呈陰性，仍然要自行預約酒店隔離14天，避免回家隔離接觸同住家人。