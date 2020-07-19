立法會選舉｜疫情影響提名期？　林鄭月娥：9月6日選舉暫無改動　

本港新冠肺炎第三波疫情日趨嚴重，近日有建制派提出押後選舉一年。行政長官林鄭月娥今日（19日）出席記者會公布最新抗疫措施時，被問及選舉工作會否因此受影響而延期，例如延遲選舉提名期等，林鄭月娥指，這一刻9月6日舉行的立法會選舉未有改動。

林鄭表示，將於9月6日進行的立法會選舉安排未有改動，強調選舉日期是嚴肅之事，不能夠隨便作修訂。（李澤彤攝）

建制派促政府延遲選舉

林鄭月娥在記者會指，選舉是嚴肅之事，不能夠隨便作修訂，「我只能說是這一刻，因為無人能告訴我，疫情的變化會到甚麼地步。」

建制派立法會議員何君堯上周在社交媒體呼籲，要求押後立法會選舉至明年3月，甚至考慮延後至明年9月。民建聯主席李慧琼曾於4月初指，若出現疫情持續爆發，導致社會不能正常運作，延遲選舉合情合理。

政制及內地事務局發言人早前表示，要視乎公共衞生風險作出評估。選管會主席馮驊於三月初亦表示，立法會如期舉行與否需視乎公共衞生情況。

建制派立法會議員何君堯先後在4月1日去信特首林鄭月娥及7月13日在社交媒體呼籲，促請延遲立法會選舉。（資料圖片）

特首可命令押後選舉14日

根據《立法會條例》，行政長官須指明舉行換屆選舉的日期並刊憲說明。條例中第44條列明，如換屆選舉舉行前，行政長官認為該項選舉相當可能受「任何危害公眾健康或安全的事故」等妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，特首可藉命令指示將該項選舉押後。屆時，行政長官必須指明一個日期舉行選舉、投票或點票，以代替已押後的選舉、投票或點票，並且刊憲說明，而該日期不得遲於原定舉行日期後的14天內。