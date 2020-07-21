國安法│多間銀行加強審查客戶政治聯繫　黃之鋒稱收查詢戶口電話

路透社引述消息稱，多間國際金融機構正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關，以避免成為《港區國安法》的目標。前香港眾志祕書長黃之鋒接受傳媒查詢表示，上周曾收到銀行來電查詢戶口賬目。

前香港眾志秘書長黃之鋒接受傳媒訪問時表示，他上周收到滙豐銀行電話，以關注客戶的資產管理為由致電他，詢問他在今年年初有一筆五位數（港元）的匯款，問及這筆錢的來歷。(資料圖片／鄭子峰攝）)

路透社報道，涉事的國際金融機構為瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）、滙豐控股（HSBC Holdings Plc）、瑞士寶盛集團（Julius Baer Gruppe AG）及瑞銀集團（UBS Group AG）。

路透社引述知情人士指，這幾間財富管理公司在他們檢查客戶政治及政府聯繫的程序中，正擴展審查，並對有關客戶提出額外的審查要求，審查客戶是否與本港民主運動有聯繫，倘認定具政治風險，不排除停止服務。

路透社又引述銀行高層透露，在一些個案中，對客戶的審查可能會追溯至2014年，以估計客戶自當年佔領運動以來的政治立場。

前香港眾志秘書長黃之鋒接受傳媒訪問時表示，他上周收到滙豐銀行電話，以關注客戶的資產管理為由致電他，詢問他在今年年初有一筆五位數（港元）的匯款，問及這筆錢的來歷。黃說，「我相信這不是隨機抽查，必然是有政治動機存在。」

黃說，他問銀行需不需要他提供書面證明，對方說不需要，「我覺得是不明所以」。黃之鋒指，那些錢是一間國際出版社給他的稿費，他擔心日後可能會開不到銀行戶口。