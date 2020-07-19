港區國安法｜陳茂波：市場需時適應可理解　美制裁對經濟影響有限

《港區國安法》實施後，引起海內外爭議，美國總統特朗普早前更簽署《香港自治法案》，宣布取消美國對香港的特殊待遇。財政司司長陳茂波今早（19日）發表網誌稱，《港區國安法》明顯可穩定社會，不過市場需時適應是可以理解的。他又認為，美國的制裁措施，雖然引起市場一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限；他批評，美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，形容是典型的雙重標準及霸權主義行徑，港府對此堅決反對。

陳茂波今日以「維護香港的穩定繁榮」為題發表網誌。他表示，《港區國安法》實施後，香港的金融市場保持平穩、運作有序，銀行體系沒有明顯的資金流出，股票市場亦交易活躍有序。

陳茂波表示，個別金融機構就《港區國安法》有一些關注，但強調法例只是針對4類有意圖嚴重危害國家安全的行為及活動，不會對金融市場的運作及合法營運的金融機構構成影響。他續稱，只要金融業界在香港現行的法律框架下正常經營，其業務運作將一切如常。他又強調，法例明顯可穩定社會，不過市場需時適應是可以理解的。

對於美國制裁措施，陳茂波表示，雖然引起市場一些疑慮，但對香港經濟的實質影響有限。他批評，美國的行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，認為美國在自己國內時常高舉國家安全，卻不許其他國家合法地保障自身安全和權益，形容是「典型的雙重標準及霸權主義行徑」，港府對此堅決反對。