抗疫基金｜工聯會促政府發放9千元停工津貼　為前線服務業檢測

第三波新冠肺炎疫情持續，政府進一步收緊社交距離措施，下令美容院、按摩院、健身中心等12類處所需停業14日。工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組（關注組）今日（21日）聯同相關行業代表，呼籲政府直接向僱員發放上限為9000元的停工津貼，以免僱主剋扣；亦需加快審批自僱人士的「保就業」津貼申請並回應失敗申訴，並呼籲盡快為前線服務行業僱員提供免費病毒檢測。

梁子穎籲直接發放津貼 免僱主「抽水」

關注組召集人唐賡堯表示，政府提供資助門檻過高，建議除強積金戶口外，同時接納繳稅及報稅紀錄、服務合約、出糧紀錄等。他引述勞工及福利局局長羅致光回應指「好難，要拖好耐」，批評不能接受。

關注組副召集人梁子穎表示，有僱員向公會反映自己仍未從僱主手上取得第一輪「保就業」計劃中上限為9000元的補助，而公司對此含糊其辭，再加上新一輪疫情，僱員「坐喺屋企等死」。他批評補助漏洞太多，呼籲直接放入前線員工戶口，避免僱主「抽水」。

飲食業職工總會主席林千國稱，在突然推出限制堂食措施下，部分工友被要求放3天半到4天的無薪假，但沒有補償措施，因此要求政府發放類似建造業僱員的一次性7500元資助，以及可參照清潔工、保安發放的抗疫辛勞津貼1至2000元等。

工聯會要求政府發放9千元停工津貼。（甄以恆攝）

髮型化妝整體形象設計師總會陳慧麗表示，化妝師未受援助基金保障，而且業內有大批持有合格自僱人士強積金戶口的工友未有得到援助。

香港康樂體育專業人員總會李粵閩表示，行業內有近9成自僱人士，雖被納入第二輪資助計劃，但至今未收到援助。上星期對業內會員的問卷調查收到437份回應，有近9成表示「束手待斃」，因政府下令暫停康體設施及社區會堂等，導致3個月內會有9成人士出現財政困難。

關注組副召集人陳兆華指，有學童保母車司機反映，在3月時被公司「海麗旅運」強逼選擇自願離職或停薪留職，否則不會為其蓋印及簽名申請第二輪抗疫基金的10000元資助，甚至將其解僱。他曾向教育局反映，但不獲理睬。

唐賡堯指，政府資助「計人頭不對名字」方式錯誤，令僱主可以解僱原有員工取巧得利。