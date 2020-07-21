立法會選舉｜疫情下投票陰霾密佈　國際3大防控招數在港複製？

立法會選舉於9月6日舉行，新冠肺炎第三波疫情下，近日建制派頻打「開口牌」，要求政府推遲立法會選舉投票日。全國人大常委譚耀宗更明言，政府不應排除延遲投票的選項；不過有民主派質疑，嚴峻的是建制派「選情」而非「疫情」。 在疫情下，今年全球多國對選舉安排各異，部分地方選擇延期，也有地方照樣舉行。延期投票可避過疫情的高峰時期，防止病毒經票站擴散，但在政治上會有一定風險，易招「干預選舉結果」的質疑。但若如期舉行投票，情況又與一般情況下有甚麼不同？ 《香港01》參照今年有投票活動的鄰近亞洲國家，發現至少有三大防控招數，隨時在港「複製」推行，打算行使神聖一票的選民需有心理準備。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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防疫vs選舉公信力 政府的兩難矛盾

選舉投票無可避免會出現公眾排隊聚集，近日本港接連出現新冠肺炎本地個案，每日新增數十宗確診病例，有意見認為如期投票會增加病毒傳播風險。環顧國際，今年波蘭總統大選、法國巴黎市政選舉次輪投票、俄羅斯和意大利修憲公投等，都因應疫情延期投票。

觀乎選管會上月發出的立法會選舉活動指引，未見對防疫措施有特別著墨，換言之可能要交由個別票站主任自行決定，或會帶來不確定性和風險。目前可知的，只有選舉事務處正「研究」在檢疫設施設票站，但未知最終是否成事。

不過如延期投票，又可能會引伸另一些問題。本地政界目前廣泛流傳，建制派提出延期投票，也包括疫情以外的三大考慮：一、疫情下中港兩地人員來往不便，長居於內地的市民或未能返港投票，而在內地工作、經商、養老的人，坊間相信較傾向支持建制派；二、在每日新增數十宗感染個案的陰霾下，抵抗力相對較弱的長者，外出排隊投票的意慾急降，而按照傳統智慧，長者是建制派的大票倉，倘疫情下令大量長者閉戶不出投票，或成左右選情關鍵；三，民主派經過初選逾60萬人投票後，勢頭正盛，加上受到港區國安法刺激，政治氣氛高漲，一般相信會提高民主派支持者投票意欲，倘延後投票，或會稍阻民主派的氣勢。

如此情況下，改變立法會四年一投的規律，最終有可能明顯左右選舉結果，甚至整體政治版圖。民主派亦會因此質疑政府「輸打贏要」、「借疫情過橋」，為政局增添不穩定因素。雖然政府、建制派在公開場合一定會否認改動涉及政治考慮，但政治感觀這回事從來難以透過辯說扭轉。

立法會選舉9月舉行。近日有建制派提出延期投票。（資料圖片）

南韓、新加坡「分流」投票 日本嚴控票站衞生

針對以上問題，雖然延期選舉的說法近日甚囂塵上，惟如期投票的可能仍不可排除。倘政府最終決定如期舉行立法會選舉投票，選民投票又會面對甚麼樣的境況？記者參考了部分在疫情期間舉行投票的國家，發現該些國家雖具體作有差異，但最關鍵的不外乎三大方面的措施，值得港府借鏡。該三大方面措施如下：

一）嚴控票站衞生及社交距離

南韓今年4月的國會選舉，當地政府在輿論壓力下如常舉行。由於南韓2、3月曾爆發大規模疫情，4月趨勢有所放緩，但當局仍需嚴陣以待。票站規定選民進入前要量體溫，如體溫超標會被安排到小隔間投票、排隊時要保持1米距離、投票前要先用潔手液、投票時要戴上膠手套、票站會定期消毒。

二）對檢疫隔離或染人士採特別投票安排

除此以外，政府對於染病及接受隔離人士有特別安排。政府為約3,000名感染者、900名在隔離病房工作的醫護人員，在醫院前設立流動票站。至於居家隔離人士，則在正常投票時間結束後投票。最終，疫情並無打擊選民投票意欲，投票率達66.2%，屬歷屆新高。

在日本，今年2月以來疫情反反復復。本月初舉行的東京都知事選舉，票站同樣要求選民及工作人員戴口罩及手套、以膠板隔開投票人士、定時消毒所有用具。

三）分流投票

近日的新加坡國會大選，當局除要求佩戴手套和口罩、量體溫外，更破天荒採取分流措施，減少投票人群聚集：65歲以上人士先於上午投票，晚上7時至8時特別安排予身體不適或居家檢疫者投票。全國票站由原先880個大增至約1,100個，總投票時間也延長2小時。

立法會選舉換屆選舉，票站防疫安排成為焦點。（資料圖片）

須盡速更新指引

選舉投票是非常莊嚴的事情，任何對投票安排的改動，都有可能影響整個選舉的結果。尤其今日香港高度政治化的社會環境，任何在觀感上稍稍有利建制派的選舉安排，都有可能惹來選舉不公的指控。如何在防疫和確保選舉公平公正之間取得適當平衡，倒要考驗特區政府的政治智慧。

距離選舉日還剩一個半月，如政府有心做好選舉，也許要盡快更新選舉安排、訂立更清晰的票站防疫指引。