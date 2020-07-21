立法會選舉2020｜譚耀宗倡延遲：居大灣區港人難回港投票

新一屆立法會選舉擬於9月6日舉行，惟本港新冠肺炎疫情愈見嚴峻， 全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗建議政府延遲選舉。他今（21日）早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，市民的健康是首先考慮，指出長者普遍易受感染；而在大灣區生活的港人「想返黎都返唔到」，因他們回港需檢疫14日，在港沒有居所，在疫情肆虐期間難以參與選舉。

全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗稱，選情非延遲選舉的首要考慮，「係驚疫情影響市民健康，影響整個社會，中小企會頂唔順。」他表示，疫情再次爆發，本港檢疫及檢測需要已不勝負荷，無人敢保證能在選舉日前能控制疫情，市民應避免聚集。

他提到，長者的身體特別容易受感染，社會對長者有特別照顧安排是很公道，不關乎政治傾向。他特別指出，在大灣區城市生活的香港人「想返嚟都返唔到」，因他們回港需檢疫14日，在港沒有居所，在疫情肆虐期間難以參與投票。

全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗。（資料圖片）

類比新疆 出事中央出手

被問到如參考專家意見，在票站設社交距離措施是否可行，譚耀宗歎，「唉，專家講呢啲都講咗好多次啦，現在出街有無見到人無戴口罩？好個別囉！」 他建議政府進行人流風險評估，以及研究議會如出現「真空期」的應對方法。

譚又說，現時政府無法負荷龐大檢測量，「香港遇到問題，可唔可以請內地幫手？學澳門咁？」又舉例稱，「人哋新疆有事，即刻派成隊人去（協助）！」