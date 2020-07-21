立法會選舉｜詹劍崙金融服務界再戰張華峰：我臨場反應一定好過佢

9月立法會選舉提名期繼續，傳統功能界別中，暫時以金融服務界競爭最為激烈，2016年曾參選、詹培忠之子詹劍崙今日（21日)報名參選，再次挑戰現任議員、經民聯張華峰。 詹劍崙指，今年新登記選民增加190人，至812人，數字包括部份退出的行家，相信新選民有逾300人，已經超越張華峰上次總得票261票，認為今年選情有大變數。

2016年曾參選立法會金融服務界、詹培忠之子詹劍崙亦再度挑戰，今(21日)正式報名參選。（鄭子峰攝）

至少4人爭金融服務界

上屆金融服務界選舉，張華峰以261票勝出，詹劍崙獲150票，事隔四年捲土重來。詹劍崙表示，業內不少行家求變，「如果業界風平浪靜無事發生，都不需要我走出來」，自詡「一定在個人表現、臨場反應、溝通能力都比現任好」。

已報名參選的包括香港證券業協會主席、亨達集團主席徐聯安，他上屆亦有參選，僅得96票。民主派代表、南區區議員林浩波早前宣布參選，但未正式報名。

被問到會否擔心3名建制參選人相互分薄票源，令民主派漁人得利，詹劍崙表示，業界以發展經濟為主，違反經濟發展的政治立場都不足為懼。

另外，現任保險界議員陳健波今日報名競逐連任。

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