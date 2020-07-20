立法會選舉｜爆眼教師楊子俊批拒初選　教協稱倉卒：無義務參加

立法會選舉提名期前日（18日）展開，教協副會長、現任教育界議員葉建源率先報名爭取連任。早前表示有意參選的「爆眼教師」、通識教師楊子俊，昨日（19日）於社交網站上透露，自己於5月末已聯絡牽頭民主派初選的戴耀廷，獲得教育界加入初選的支持，並於6月初主動聯絡教協總幹事會面，希望教協能參與初選。 楊子俊稱，教協會長馮偉華雖然同意民主派多於一人參選對會對建制示弱，教協亦有能力自行舉辦初選，但坦言基於資源問題不會舉辦，此後未有再參與過協調。 教協昨晚聲明反駁，指基於時間非常倉卒，難以辨識投票者是否該界別的選民，足以影響初選的公正性和可靠性，批評當時負責協調的楊子俊完全輕視了功能組別初選的複雜性。教協又指，無法接受在一個毫無具體計劃的情況倉卒舉行的初選，更無法接受一旦有人提出初選，教協便有義務參加的說法。

教協副會長、現任議員葉建源前日報名競逐教育界議席。（資料圖片／廖雁雄攝）

教協批公開會議內容 楊子俊指誹謗

楊子俊昨日在Facebook就自己應否參選教育界諮詢網民，收到大量與教協協調的關注。楊子俊解釋，曾於6月初與教協會長馮偉華等人會面，引述對方指教協作為教育界最大工會，其實有能力自行舉辦初選，但基於資源問題不會舉辦；也不能承諾會參與由同工舉辦的選舉論壇。楊子俊自言，已在協調之事上盡力，認為若教協當初承諾參與初選勝算甚高，自己亦無需考慮參選。

教協晚上發表聲明回應，指控楊子俊提及的會議內容本應保密，惟對方單方面公開了部分內容，教協有必要回應。楊子俊反駁指，馮偉華自己表明各方都可以公開協調失敗的事實，教協聲明其後收回有關部分。

至今日（20日）傍晚，楊子俊在Facebook稱，他要求教協收回有關言論的17個小時後，教協始將「爭議部分」移除，「對於教協任由一項或構成誹謗、抹黑自己會員和有意參選人士的言論，在教協官方專頁出現達20小時，我表示極度失望，並保留追訴權利。」

去年6月12日金鐘示威現場，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍被打爆，現時右眼只餘2.5%視力。（資料圖片／黃偉民攝）

教協：有意參選者可考慮直接參加選舉

聲明中另提到，於3月初經會員調查後，葉建源得到8成會員支持，故於5月正式推舉葉建源代表教協參選；又批評楊子俊等人提出的初選方案輕視功能組別初選的複雜性。教協以衛生服務界為例，指投票情況並不踴躍，未必能準確反映選民意願，並憂慮為了應付初選經費，要大幅減少正式選舉的開支，削弱宣傳力度，對選舉不利。

教協指出，有意參選人可考慮直接參加選舉，質疑楊子俊若認真要求初選，為何延至5月底才提出。聲明中又明言，「無法接受在一個毫無具體計劃的情況倉卒舉行的初選，更無法接受一旦有人提出初選教協便有義務參加的說法」，表示對教育界有信心，就讓選民作決定。

已報名參選教育界的包括教聯會副主席鄧飛。